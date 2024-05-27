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OrtadoğuVize sorunu Türkiye ekonomisi

Vize sorunu

Türkiye ve AB arasında yaşanan vize sorununa ilişkin haberlere bu sayfadan ulaşabilirsiniz.

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Güncel Konular

Türkiye Cumhuriyeti pasaportu

Türkiye ve AB arasındaki vize diyaloğu neden tıkandı?

Türkiye ve AB arasındaki vize diyaloğu neden tıkandı?

Türkiye vatandaşları neden Schengen vizesi sorunu yaşıyor?
Politika27 Mayıs 2024
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Türkiye ve AB vize için adım atar mı?

Türkiye ve AB vize için adım atar mı?

Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkilerde en önemli başlık vize serbestisi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan vize serbestisi konusunda temasların olacağını söyledi.
Politika27 Mayıs 202404:30 dak.
DW Türkçe Yayınlar Sorumlusu Dr. Erkan Arıkan ve Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier

Steinmeier: Türkiye ziyaretimin her dakikasına değdi

Steinmeier: Türkiye ziyaretimin her dakikasına değdi

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, Türkiye ile Almanya'nın birbirleri için "vazgeçilmez" olduğunu ifade etti.
Politika26 Nisan 2024
Almanya Maliye Bakanı Christian Lindner

Alman Maliye Bakanı: Ekonomiyi düzeltmek Türkiye'nin elinde

Alman Maliye Bakanı: Ekonomiyi düzeltmek Türkiye'nin elinde

Almanya Maliye Bakanı, Türk ekonomisinin durumu, yabancı yatırımlar ve vize sorunu konularında DW Türkçe'ye konuştu.
Ekonomi23 Nisan 2024
Almanya Başbakanı Olaf Scholz

Scholz'dan AB zirvesi sonrasında Türkiye açıklaması

Scholz'dan AB zirvesi sonrasında Türkiye açıklaması

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, AB liderler zirvesindeki Türkiye kararı ile ilgili açıklamalarda bulundu,
Politika18 Nisan 2024
Yunanistan'ın Sakız Adasında bir koy

Yunan adalarına kapıda vize uygulamasına yoğun ilgi

Yunan adalarına kapıda vize uygulamasına yoğun ilgi

Kapıda vize uygulaması, 9 günlük tatili Yunan adalarında geçirmek isteyen vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılandı.
Toplum7 Nisan 2024
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DW'nin Önerileri

Gönderde dalgalanan Türkiye ve Avrupa Birliği bayrakları

AB'den Gümrük Birliği ve vize için koşullar

AB, Gümrük Birliği'nin modernizasyonu ve vize kolaylığı karşılığında Ankara'dan Kıbrıs ve Rusya konusunda eylem istedi.
Politika29 Kasım 2023
Schengen vizesi başvuru formu ve AB bayrağı

Schengen: Vize sorununa çözüm bulunabilecek mi?

Türkiye'den yapılan Schengen ve diğer bazı vize başvuruları ile ilgili sorunlar devam ediyor.
Politika17 Haziran 2023