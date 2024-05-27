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Vize sorunu
Türkiye ekonomisi
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Vize sorunu
Türkiye ve AB arasında yaşanan vize sorununa ilişkin haberlere bu sayfadan ulaşabilirsiniz.
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Güncel Konular
Türkiye ve AB arasındaki vize diyaloğu neden tıkandı?
Türkiye ve AB arasındaki vize diyaloğu neden tıkandı?
Türkiye vatandaşları neden Schengen vizesi sorunu yaşıyor?
Politika
27.05.2024
27 Mayıs 2024
Türkiye ve AB vize için adım atar mı?
Türkiye ve AB vize için adım atar mı?
Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkilerde en önemli başlık vize serbestisi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan vize serbestisi konusunda temasların olacağını söyledi.
Politika
27.05.2024
27 Mayıs 2024
04:30 dak.
Steinmeier: Türkiye ziyaretimin her dakikasına değdi
Steinmeier: Türkiye ziyaretimin her dakikasına değdi
Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, Türkiye ile Almanya'nın birbirleri için "vazgeçilmez" olduğunu ifade etti.
Politika
26.04.2024
26 Nisan 2024
Alman Maliye Bakanı: Ekonomiyi düzeltmek Türkiye'nin elinde
Alman Maliye Bakanı: Ekonomiyi düzeltmek Türkiye'nin elinde
Almanya Maliye Bakanı, Türk ekonomisinin durumu, yabancı yatırımlar ve vize sorunu konularında DW Türkçe'ye konuştu.
Ekonomi
23.04.2024
23 Nisan 2024
Scholz'dan AB zirvesi sonrasında Türkiye açıklaması
Scholz'dan AB zirvesi sonrasında Türkiye açıklaması
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, AB liderler zirvesindeki Türkiye kararı ile ilgili açıklamalarda bulundu,
Politika
18.04.2024
18 Nisan 2024
Yunan adalarına kapıda vize uygulamasına yoğun ilgi
Yunan adalarına kapıda vize uygulamasına yoğun ilgi
Kapıda vize uygulaması, 9 günlük tatili Yunan adalarında geçirmek isteyen vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılandı.
Toplum
07.04.2024
7 Nisan 2024
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DW'nin Önerileri
AB'den Gümrük Birliği ve vize için koşullar
AB, Gümrük Birliği'nin modernizasyonu ve vize kolaylığı karşılığında Ankara'dan Kıbrıs ve Rusya konusunda eylem istedi.
Politika
29.11.2023
29 Kasım 2023
Schengen: Vize sorununa çözüm bulunabilecek mi?
Türkiye'den yapılan Schengen ve diğer bazı vize başvuruları ile ilgili sorunlar devam ediyor.
Politika
17.06.2023
17 Haziran 2023