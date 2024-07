Francë: Të majtët kryesojnë, e djathta ekstreme e treta

Fronti i Ri Popullor i krahut të majtë (NFP) fitoi këtë të dielë në raundin e dytë të zgjedhjeve legjislative franceze kundër ekstremit të djathtë, sipas parashikimeve.

Fronti i Ri Popullor (NFP) pritej të fitonte midis 172 dhe 215 vende, ndërsa aleanca qendrore e Presidentit francez Emmanuel Macron doli e dyta me 150 deri në 180 deputetë.

RN e ekstremit të djathtë të Marine Le Pen përfundoi papritur në vendin e tretë me 120 dhe 152 vende.

Çfarë nënkuptojnë rezultatet?

Asnjëra parti nuk ka fituar mjaft vende për të arritur një shumicë absolute në Parlament, që do të thotë se Parlamenti do të ndahet në grupe të ndryshme politike me qëndrime shumë të ndryshme për çështjet dhe pak histori bashkëpunimi.

Një parlament i pavendosur mund ta futë politikën franceze në kaos me javë të tëra diskutimesh, për të përcaktuar se kush do të shërbejë si kryeministër. Macron-it, i cili është jashtëzakonisht jopopullor, mund t'i duhet të drejtojë vendin përkrah një kryeministri që kundërshton politikat e tij qendrore.

Rezultatet përfundimtare të raundit të dytë nuk priten deri të dielën vonë ose të hënën në mëngjes.

Deklarata të liderëve francezë pas zgjedhjeve

Jean-Luc Melenchon, partia e të cilit i përket PNF, i quajti rezultatet "një lehtësim të jashtëzakonshëm për shumicën e popullsisë së vendit tonë".

Për të sapoardhurit në Francë dhe për ata që e kanë dashur vendin prej kohësh. Fakti që Presidenti kishte humbur ishte "konfirmuar qartë". Kryeministri Gabriel Attal, një aleat i Macron-it, duhet të japë dorëheqjen, tha ai.

Pas humbjes së aleancës së qendrës së djathtë, Gabriel Attal jep dorëheqjen nga posti i tij. Attali e bëri të ditur këtë në një fjalim në Paris.

Ai do t'i paraqesë dorëheqjen Macronit të hënën në mëngjes, tha Attal-i. Megjithatë, ai do të vazhdojë të kryejë detyrat e tij për aq kohë sa të jetë e nevojshme. Presidenti është i lirë të pranojë apo jo dorëheqjen e Attal-it

Franca do të presë Lojërat Olimpike Verore në Paris duke filluar nga 26 korriku. Kur do të formohet qeveria e re është një nga të panjohurat më të mëdha të kësaj nate zgjedhore.

"Të jesh kryeministër është nderi i jetës sime," tha Attal. Falë "forcës së vlerave tona”, një aleancë e gjerë kishte fituar të drejtën. Megjithatë, aleanca e Macron-it dhe Attal-i nuk arriti një shumicë, tha Attal-i.

Olivier Faure, nga Partia Socialiste, e cila është në aleancën me Frontin e Ri Popullor, tha se "ne duhet të rivendosim vendin mbi një bazë të qartë dhe Fronti i Ri Popullor duhet të marrë drejtimin në këtë kapitull të ri të historisë sonë". Faure tha se nuk duhet të ketë një "koalicion të të kundërtave" që mbështetet në politikat e Macron-it.

Jordan Bardella, president i partisë së ekstremit të djathtë RN, fillimisht shpresonte të ishte zgjedhja e qartë për kryeministër. Për shkak të rezultateve zhgënjyese të partisë në zgjedhje, ai deklaroi se "Franca po hidhet në duart e ekstremit të majtë" dhe dënoi një "aleancë çnderuese". Bardella e akuzoi Macron-in se "e shtyu Francën në pasiguri dhe paqëndrueshmëri".

Macroni do të "presë"

Zyra e Presidentit Emmanuel Macron, ndërkohë, tha se do të "presë" përpara se të ndërmarrë veprime për një qeveri të re.Presidenti po analizon rezultatet e zgjedhjeve dhe do të presë për "pamjen e plotë" dhe strukturën e re të Asamblesë Kombëtare përpara se të marrë vendimet e ardhshme të nevojshme, njoftoi Pallati Elysée. "Presidenti, garantues i institucioneve tona, do të respektojë vendimin e popullit francez”, vazhdon deklarata.

