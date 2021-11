Vendoset pllaka e parë përkujtimore për të përndjekurit e regjimit sovjetik në Gjermani, në kuadër të projektit "Adresa e fundit", kushtuat viktimave të regjimit sovjetik.

Pllaka e parë përkujtimore e projektit "Adresa e fundit" në Gjermani ështëvendosur në Tyringji. Në pllakatën me përmasat 11 cm me 19 cm është shkruar: "Këtu jetonte Heinz Baumbach, hidraulik, lindur më 1926, arrestuar më 10.05.1952, dënuar me vdekje më 16.07.1952, ekzekutuar në Moskë më 23.10.1952, rehabilituar më 1996."