Vaksinimi i fëmijëve kundër virusit Corona

Pyetja nëse fëmijët duhet të vaksinohen kundër koronavirusit nuk shtrohet për Majën dhjetëvjeçare. Ajo ishte e lumtur që ishte ndër fëmijët e parë të kësaj moshe në botë që mori vaksinën e BioNTech-Pfizer. "Gjëja e parë që do të bëj", thotë ajo e lumtur, "është të ftoj të gjitha shoqet e mia të flejnë tek unë natën. Do të bëjmë një festë të madhe!"

Maja ishte pjesë e një studimi në Shtetet e Bashkuara që mund t'i hapte rrugën miratimit të vaksinës mRNA të BioNTech-Pfizer për fëmijët nën moshën 12 vjeç. FDA, Administrata e Ushqimit dhe Barnave, do të diskutojë rezultatet e studimit këtë të martë (26 tetor) dhe ndoshta do të japë një leje urgjente për vaksinën.

Rezultatet e studimit

2.268 fëmijë nga mosha pesë deri në njëmbëdhjetë vjeç kanë marrë vaksinën, e po aq morën edhe një Placebo. Pas studimit, prodhuesi BioNTech-Pfizer ishte i bindur se vaksina do të ishte e sigurt dhe efektive në një dozë të përshtatshme për këtë grupmoshë. Fëmijët marrin vetëm një të tretën e sasisë së vaksinës që u jepet të rriturve. Deri tani, vaksina është miratuar vetëm për personat e moshës mbi dymbëdhjetë vjeç.

BioNTech-Pfizer nuk ka aplikuar vetëm për miratim nga FDA, por edhe tek Agjencia Evropiane e Barnave (EMA) në Bashkimin Evropian. Kërkesa të tilla janë bërë edhe në mbarë botën. Ndërsa EMA ka njoftuar se vendimin do ta marrë në nëntor.

Edhe prodhues të tjerë vaksinash si AstraZeneca, Novavax ose Johnson & Johnson po punojnë për vaksinat për fëmijët.

Të vaksinohen apo të pritet?

"Unë jam absolutisht në favor të vaksinimit të fëmijëve nën moshën dymbëdhjetë vjeç", thotë Kawsar Talaat në një intervistë për DW. Profesori jep mësim në Departamentin Ndërkombëtar të Shëndetit të Shkollës së Shëndetit Publik Johns Hopkins Bloomberg në Baltimore / Maryland, SHBA. "Vaksinimi i sa më shumë njerëzve është e vetmja mënyrë për të dalë nga kjo pandemi”, siguron ajo, që vlen për të gjitha grupmoshat.

Pediatri Jakob Armann është pak më i kujdesshëm në një intervistë për DW: "Një fëmijë me sëmundje të mëparshme, për shembull, me trisominë-21, duhet të vaksinohet”, thotë specialisti i sëmundjeve infektive dhe mjekësisë intensive në spitalin e fëmijëve, në Universitetin e Dresdenit. Por ai mendon se një fëmijë i shëndetshëm do të duhej të priste derisa nuk sigurohen më shumë të dhëna për efektet e mundshme anësore.

A mjaftojnë të dhënat e studimit?

Armann beson se numri i fëmijëve të testuar në studim është shumë i ulët për të filluar një fushatë masive vaksinimi tani.

Mbi të gjitha, ai thekson se adoleshentët meshkuj të vaksinuar kishin pasur herë pas here miokardit pas vaksinimit të dytë të mRNA. Edhe pse këto raste ishin kryesisht të lehta dhe ndodhën shumë rrallë - kjo është pikërisht arsyeja pse studimi për fëmijët nga pesë deri në 12 vjeç me 2.268 persona, është shumë i vogël.

Imuniteti i fëmijëve

Një argument tjetër për të qenë të kujdesshëm për momentin: Fëmijët që infektohen me virusin Corona, rrallë sëmuren rëndë. Në të shumtën e rasteve, infeksioni kalon si një ftohje e lehtë.

"Sistemi ynë imunitar ka nevojë për receptorë që njohin modele të caktuara për të luftuar një infeksion virusi që në fillim. Këta receptorë sigurojnë që trupi të prodhojë Interferon. Kjo është linja e parë e mbrojtjes kundër viruseve", shpjegon Roland Eils, në një intervistë me DW. Ai drejton departamentin për shëndetin digjital në Institutin e Shëndetit të Berlinit në Spitalin Universitar Charité: "Ne kemi zbuluar se fëmijët i njohin këto modele shumë më efektivisht sesa të rriturit dhe më pas aktivizojnë sistemin imunitar".

Shkollat "vatër e infektimeve"

Por ndryshe nga kolegu i tij i Dresdenit, Armann nuk rekomandon ndonjë hezitim për vaksinimin e fëmijëve. Sepse edhe nëse sëmundja është e lehtë në shumicën e fëmijëve, ata mund të infektojnë njerëz të tjerë.

Kjo po bëhet e qartë në Gjermani tani: Ndërsa shkalla e përgjithshme e incidencës po rritet relativisht ngadalë, gjithnjë e më shumë shkolla po kthehen në vatra të shpërthimit të virusit.

Aty shumë fëmijë të pavaksinuar ulen së bashku në një hapësirë ​​të vogël. Në disa vende, shkalla e incidencës midis fëmijëve dhe adoleshentëve është rritur tashmë në mbi 500.

Vaksinimi i shërben edhe mbrojtjes së përgjithshme

Një argument tjetër për vaksinimin e fëmijëve, thotë Kawsar Talaat, është arritja e imunitetit të tufës. Në fund të fundit, ky është qëllimi i shoqërisë në tërësi për të ndaluar përhapjen e virusit.

"COVID ka dhe një ndikim tjetër në jetën e fëmijëve përtej sëmundjes aktuale: mbyllje, karantina, mbyllje shkollash”, thotë Talaat. Zhvillimi psikologjik dhe fizik i fëmijëve është dëmtuar pothuajse kudo në botë, pas gati dy vitesh të pandemisë Corona. "Mënyra më e mirë për ta rikthyer jetën në rrugën e duhur është të vaksinoheni", mendon ai.

Kjo mund të përmbushë edhe dëshirën e dhjetëvjeçares Maja për të ftuar sërish miqtë e saj në një festë të madhe gjatë natës.