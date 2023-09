UNESCO zbulon site të reja të trashëgimisë botërore

Vende funerale dhe përkujtimore të Luftës së Parë Botërore (Fronti Perëndimor), Belgjikë/Francë

Varrezat përkujtimore në Zonebeke, Belgjikë Fotografi: Virginia Mayo/AP Photo/picture alliance

UNESCO shtoi vendndodhjet përkujtimore të Luftës së Parë Botërore në të gjithë Frontin Perëndimor në regjistrin e saj të trashëgimisë botërore. Vendet shtrihen nga veriu i Belgjikës deri në Francën lindore, ku forcat aleate u përleshën me ushtrinë gjermane nga viti 1914 deri në 1918. Të përfshira janë nekropolet që mbajnë turma ushtarësh të kombësive të ndryshme në varreza më të vogla. Kjo është varreza e Tyne Cot Commonwealth në Zonnebeke, Belgjikë.

Katër memorialet e gjenocidit, Ruand

Memoriali që përkujton gjenocidin, ndizet flaka e përkujtimit nga presidenti ruandez, Paul Kagama dhe bashkëshortja Jeannette Kagame, 7 prill 2023 Fotografi: Mariam Kone/AFP/Getty Images

Vendet përkujtimore Murambi, Nyamata, Gisozi dhe Bisesero të gjenocidit të vitit 1994 kundër tutsi-ve janë shtuar në listën e trashëgimisë botërore. Më shumë se 800,000 njerëz, kryesisht Tutsi, por edhe Hutu të moderuar, u vranë në Ruandë, Afrikë gjatë një serie vrasjesh 100-ditore të vrasjeve në vitin 1994. Memoriali i Gjenocidit Kigali në Gisozi, foto më lart, është vendi i fundit i prehjes së rreth 250,000 viktimave.

Ansamblet e shenjta të Hoysalas, Indi

Tempulli në Karnataka Fotografi: Olaf Krüger/imageBROKER/picture alliance

Dinastia Hoysala ndërtoi mbi 1500 tempuj gjatë mbretërimit të saj, nga të cilët vetëm rreth 100 ekzistojnë ende sot. Këto struktura guri njihen gjerësisht për punimin e tyre të pasur me detaje. Tempulli Chennakeshava (në foto) në Belur, Shteti Karnataka, është një nga shembujt më të mirë të arkitekturës Hoysala.

Shkrirja kulturore e Xherba, Tunizi

Xherba në Tunizi dëshmon diversitetin e saj kulturor Fotografi: Hatem Ben Said

Në kohët e lashta, Xherba ishte porti detar më i rëndësishëm i Afrikës së Veriut gjatë shekujve, shumë popuj dhe kultura të ndryshme lanë gjurmët e tyre në ishull. Siti arkeologjik i qytetit antik të Meninksit, sinagoga El Ghriba dhe shumë xhami të bukura ilustrojnë këtë diversitet kulturor.

Kalaja e Unazës së Vikingëve, Danimarkë

Kalatë unazore të Vikingëve, Danimarkë Fotografi: Anne-Christine Larsen

Pesë kalatë unazore nga epoka e vikingëve u shtuan në listën e trashëgimisë prestigjioze të UNESCO-s. Kështjellat datojnë në shekullin e 10-të dhe u krijuan me urdhër të mbretit Harald "Bluetooth" Gormsson. Strukturat mbresëlënëse simetrike i shërbenin qëllimeve të mbrojtjes dhe ishin një shfaqje e fuqisë.

Qendra e qytetit mesjetar hebre Erfurt, Gjermani

Sinagoga në Erfurt Fotografi: Martin Schutt/dpa/picture alliance

Në kohët mesjetare, Erfurt ishte shtëpia e një komuniteti hebre në lulëzim. Ndërtesa të shumta dhe artefakte kulturore dëshmojnë për këtë histori të pasur. Midis tyre është sinagoga e vjetër e qytetit, me pjesë që datojnë në shekullin e 11-të. Ajo konsiderohet si një nga sinagogat mesjetare më të vjetra, më të mëdha dhe më të ruajtura në Evropë.

Tumat e varrimit Gaya Tumuli, Koreja e Jugut

Nga rreth 42-532 pas Krishtit, territori i asaj që tani është Koreja e Jugut kontrollohej nga Gaya, një konfederatë mbretërish të vogla. Qindra tuma varrimi që datojnë nga epoka Gaya mund të gjenden ende atje sot. Interesante, ajo të kujton disi vendin e figurës prehistorike të Gjarprit të Madh të gjetur në Ohio, SHBA, e ndërtuar nga amerikanët vendas dhe e vendosur afërsisht në gjysmë të rrugës rreth globit.

Parku Kombëtar Arkeologjik Takalik Abaj, Guatemalë

Takalik Abaj Maya në Guatemala dikur qytet tregtar Fotografi: imago images/Gg

Vendi arkeologjik i Guatemalës i Takalik Abaj dikur ishte një qytet i rëndësishëm tregtar i Majave. Këtu mund të gjeni mbetje të kulturës Mayan dhe Olmec, që datojnë në shekullin e nëntë para Krishtit, që përfshijnë rrënojat e tempujve, gurë gjigantë që mbajnë mbishkrime të ndërlikuara, skulptura dhe më shumë.

Vendet parahistorike talayotike të Minorca, Spanjë

Monumente të mëdha guri të krijuara nga kultura talajotike janë të shpërndara rreth ishullit spanjoll Minorca. Këto vende mbresëlënëse megalitike të epokës së hekurit janë një thesar për arkeologët dhe tërheqin gjithashtu shumë turistë. Sipas faqes së internetit barcelo.com, faqe të tilla u përdorën për vëzhgim dhe mbikëqyrje për të mbrojtur fshatrat nga ndërhyrës.

Pyjet e lashta të çajit të malit Jingmai, Puer, Kinë

Çfarë do të ishte Kina nëse nuk do të ishte për çajin e saj? Kjo është ajo që tha UNESCO kur e quajti rajonin e malit Jingmai një sit të trashëgimisë botërore në shtator 2023. UNESCO tha se plantacionet e çajit në rajonin e malit Jingmai paraqesin një peizazh të veçantë kulturor mijëravjeçar, duke përfshirë kultivimin e ekosistemit pyjor të lidhur ngushtë me rritjen e pemës së lashtë të çajit, fshatra etnike vendase dhe kultura të pasura popullore.

Trondek-Klondike, Kanada

Lumi Yukon Fotografi: Galyna Andrushko/Zoonar/picture alliance

Kanadaja fitoi një vend të ri në listën e trashëgimisë botërore të UNESCO-s për rajonin Trondeck-Klondige. Përtej bukurisë natyrore të vendit, zona përgjatë lumit Yukon në rajonin nën-arktik të Kanadasë Veriperëndimore pasqyron luftën e popujve indigjenë kundër ndryshimeve të pashembullta të shkaktuara nga Rushimi i Arit Klondike në fund të shekullit të 19-të.

Maison Carree e Nimes, Francë

Fotografi: Mikael Anisset/MAXPPP/dpa/picture alliance

Maison Carree u ngrit në shekullin e 1 pas Krishtit, në koloninë romake të Nemausus (Nimes së sotme, në Francë). Është një shembull i hershëm i një tempulli romak të lidhur me adhurimin perandorak. Arkitektura dhe dekorimi i përpunuar në mënyrë simbolike komunikuan programin ideologjik të Augustit, i cili kaloi Romën e Lashtë nga një republikë në një perandori, duke hapur një epokë të re të artë të njohur si "Pax Romana".

Parku Kombëtar i Maleve Bale, Etiopi

Malet imponuese Bale në Etiopinë jugore krenohen me diversitet të madh biologjik, sisteme të ndërlikuara të shpellave dhe pyllin Harenna, një pyll natyror tropikal me gjelbërim të përhershëm. Është e lehtë për vizitorët të dallojnë zogj dhe gjitarë unikë në këtë rajon.

Observatorët Astronomikë, Universiteti Federal Kazan, Rusi

Observatorium në Kazan Fotografi: Yegor Aleyev/TASS/IMAGO

Observatori Astronomik i Qytetit Kazan u ndërtua në vitin 1837. Arkitektura dhe instrumentet e tij historike astronomike janë një dëshmi e kalimit nga astronomia klasike në astrofizikën moderne. Vendi i listuar në UNESCO përbëhet nga dy pjesë: qendra historike e Kazanit, së bashku me një zonë pyjore në periferi të qytetit ku bëhen edhe vëzhgime astronomike.

Vendi arkeologjik Koh Ker, Kamboxhia

Koh Ker në Kamboxhia Fotografi: Yulia Babkina/Pond5 Images/IMAGO

"Vendi arkeologjik i Koh Kerit është një ansambël i shenjtë urban i tempujve dhe faltoreve të shumta duke përfshirë skulptura, mbishkrime, piktura murale dhe mbetje arkeologjike," vuri në dukje UNESCO. I themeluar si kryeqyteti rival i Perandorisë Kmere me Angkor në shekullin e 10-të, dhe duke shërbyer si kryeqyteti i vetëm nga 928 në 944, kompleksi i tempullit u ndërtua brenda 23 viteve.

Karvanserajet persiane, Iran

Karvansarajet e Iranit Fotografi: efesenko/Pond5 Images/IMAGO

UNESCO shtoi karvanserajet e Iranit, bujtina buzë rrugës për udhëtarët përgjatë rrugëve të lashta tregtare të vendit, në listën e trashëgimisë botërore. Të ndërtuara gjatë shumë shekujve, ato siguruan "strehim, ushqim dhe ujë për karvanët, pelegrinët dhe udhëtarët e tjerë", tha UNESCO, me vendndodhjet e tyre nëpër mijëra kilometra të përcaktuara nga prania e ujit, kushtet gjeografike dhe shqetësimet e sigurisë.