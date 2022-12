Ulja e lehtë e inflacionit në nëntor - bie në 10 për qind

Rritja e çmimeve të konsumit në Gjermani ka rënë në nëntor - por mbetet ende e lartë, me 10 për qind krahasuar me të njëjtin muaj të vitit të 2021. Rritje të çmimeve përveç energjisë ka pasur edhe për shumë mallra të tjera, deklaroi kryetari i Entit Federal të Statistikave, Georg Thiel. "Rritja e vazhdueshme e çmimeve të ushqimeve është veçanërisht e dukshme për familjet private."

Në muajin tetor, norma e inflacionit ishte 10.4 për qind, që ishte niveli më i lartë në rreth 70 vitet e fundit. Ndërsa krahasuar me një muaj më parë, norma e inflacionit ka rënë me 0.5 për qind. Në këtë mënyrë, Enti i Statistikave konfirmoi prarashikimet e veta të përkohshme të bëra nga fundi i nëntorit.

Sipas statistikave, ulja e taksës në vlerën e shtuar (TVSH) për gaz dhe ngrohje qendrore ka ndikuar në çmime. Ulja e TVSH-së nga 19 në 7 për qind është një masë e paketës së tretë të lehtësimeve të miratuara nga qeveria gjermane, që është futur në fuqi në tetor.

Çmimet e gazit dhe energjisë janë rritur prapë më së shumti

Krahasuar me një vit më parë, çmimet e energjisë megjithatë ishin tepër të larta, me rreth 38.7 për qind. Çmimi i gazit natyror për familjet është mbi dyfishin e vitit të kaluar (me 112.2 për qind), ndërsa çmimet për ngrohje qendrore janë rritur mesatarisht me 36.6 për qind. Druri që përdoret për ngrohje është shtrenjtuar me 96.3 për qind krahasuar me një vit më parë, energjia elektrike me 27.1 për qind. Inflacioni në Gjermani pa përfshirë çmimet e energjisë është aktualisht 6.6 për qind.

Ndërsa sa i përket ushqimeve, konsumatorët këtë vit duhet të paguajnë çmime 21.1 për qind më të larta sesa në nëntor të vitit 2021. Çmimet janë rritur gradualisht që nga fillimi i vitit, shpjeguan ekspertët. Vajrat ushqimorë, produktet e qumështit, vezët, buka dhe perimet u rritën ndjeshëm në nëntor.

Rritja e çmimeve të bukës dhe ushqimeve

Shërbimet, nga ana tjetër, ishin vetëm 3.6 për qind më të shtrenjta sesa një vit më parë. Qiratë (pa ngrohjen), për shembull, janë rritur vetëm 1.9 për qind. Ndërsa një rritje të dukshme të çmimeve ka pasur për parukerinë dhe kujdesin për trupin (7.5 për qind) apo dhe për riparimet e automjeteve (7.4 për qind).

Ifo: Kompanitë përdorin inflacionin për të rritur fitimet

Instituti Ifo sqaroi se vetëm rritja e çmimeve të energjisë dhe konsumit nuk e shpjegojnë nivelin kaq të lartë të inflacionit. "Përkundrazi, kompanitë në disa sektorë të ekonomisë duket se kanë përdorur rritjen e çmimeve për të shtuar fitimet e tyre," tha Joachim Ragnitz, nënkryetar i degës Ifo Dresden. Kjo vlen mbi të gjitha për tregtinë, bujqësinë dhe ndërtimin. "Disa kompani duket se po përdorin rritjen e kostove si një justifikim për të përmirësuar situatën e tyre dhe për të shtuar fitimet përmes rritjes së çmimeve të shitjes."

Ekonomistët megjithatë nuk shohin ndonjë arsye për relaksim, për shkak të ngadalësimit të rritjes së çmimeve. Shumë ekonomistë nuk presin një rënie më të ndjeshme të inflacionit deri në pranverë. Normat e larta të inflacionit reduktojnë fuqinë blerëse të konsumatorëve. Paraja ka më pak vlerë se më parë.

Presidentja e BQE Christine Lagarde

Rritja e radhës e normës së interesit nga BQE të enjten

Nga janari, shumë konsumatorë duhet të paguajnë më shumë për energjinë elektrike. Por gjatë vitit të ardhshëm, mund të bien çmimet, parashikojnë ekspertët. Sipas disa ekonomistëve, norma e inflacionit mund të bie në rreth dy për qind në pranverën e vitit 2024. Banka Qendrore Evropiane (BQE) ka për synim këtë ulje në zonën e euros. BQE i ka dhënë fund politikës së saj të normës zero të interesit. Norma e interesit nga BQE mund të rritet prapë këtë të enjte nga 2.00 në 2.50 për qind.

bc/tko/ hb (dpa, afp, rtr)