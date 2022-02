Ukraina kërkon zyrtarisht armë nga qeveria gjermane

Kreu i Marinës Gjermane jep dorëheqjen pas deklaratës mbi konfliktin Rusi - Ukrainë

Inspektori i Marinës Gjermane me deklaratën e tij lidhur me konfliktin mes Rusisë dhe Ukrainës ka shkaktuar irritim të madh. Si rrjedhojë zëvendësadmirali Kay-Achim Schönbach u zevëndësua "me kërkesën e tij".