Trumpi kërkon rritjen e kontributit nga partnerët e NATO-s

Trump kërkon nga partnerët e NATO-s rritjen e kontributit nga dy në pesë për qind të produktit të brendshëm bruto. Vendet që nuk paguajnë kontributin, nuk do të mbështeten në rast të një sulmi nga Rusia.

Presidenti i sapozgjedhur i SHBA-së, Donald Trump u bën thirrje partnerëve të NATO-s që të rrisin ndjeshëm shpenzimet e tyre për mbrojtjen. Në vend të dy për qind të produktit të tyre të brendshëm bruto (PBB), vendet partnere duhet të investojnë në të ardhmen pesë për qind, tha republikani në një konferencë shtypi në rezidencën e tij Mar-a-Lago në Florida. Gjatë fushatës zgjedhore republikani i kërcënoivendet anetare të NATO-s që nuk paguajnë kontributin, se nuk do t'i mbështeste në rast të një sulmi nga Rusia.

Presidenti i ardhshëm amerikan kishte sinjalizuar që gjatë mandatit të tij të parë si president se SHBA do të tërhiqej nga NATO-ja, nëse vendet evropiane nuk rrisin shpenzimet e tyre për mbrojtjen. Të gjitha vendet mund ta përballojnë këtë rritje nga dy në pesë për qind, tha Trump.

Kanali i Panamasë dhe Groenlanda: Trumpi nuk përjashton operacionet ushtarake

Presidenti i ardhshëm Trump deklaroi gjithashtu se nuk e përjashtonte përdorimin e ushtrisë për të vënë nën kontroll Kanalin e Panamasë apo Groenlandën. I pyetur nga një gazetar nëse ai mund t'i garantojë botës se nuk do të përdorë as masa shtrënguese ekonomike as ushtarake, Trump tha: "Jo.

Protestë para ambasadës së SHBA-së në Panama pas deklaratave të Trumpit që kontrolli i Kanalit të Panamasë t'i rikthehet SHBA-së Fotografi: Arnulfo Franco/AFP

Republikani, i cili do të kthehet në Shtëpinë e Bardhë më 20 janar, theksoi se nuk mund ta garantojë një gjë të tillë dhe se ka mundësi "që duhet bërë diçka".

Trump: Groenlanda është e rëndësishme për "sigurinë kombëtare” të SHBA

Trump ka shprehur vazhdimisht interes për ishullin e Groenlandës, që i përket Danimarkës. Në dhjetor ai tha se "në interes të sigurisë kombëtare dhe lirisë në botë, Shtetet e Bashkuara mendojnë se zotërimi dhe kontrolli i Groenlandës është një domosdoshmëri absolute".

Djali i Trumpit, Donald Trump Jr. është aktualisht për vizitë në Groenlandë. Fotografi: Email Stach/Ritzau Scanpix/AFP/Getty Images

Djali i Trumpit, Donald Trump Jr. është aktualisht për vizitë në Groenlandë. Zyrtarisht ky udhëtim konsiderohet si privat. Por Trumpi tha në konferencën për shtyp se nuk dihet nëse Danimarka ka ligjërisht ndonjë të drejtë ndaj Groenlandës, duke shtuar se nëse po, ata duhet të heqin dorë, sepse ne na duhet (Groenlanda) për sigurinë kombëtare.

Trump: Kanali i Panamasë kontrollohet nga Kina

Disa javë më parë Trumpi tha se tarifat për kalimin tranzitit në Kanalin e Panamasë janë "shumë të padrejta". Ai bëri thirrje që kontrolli i rrugës ujore t'u kthehet Shteteve të Bashkuara, nëse ato nuk trajtohen në mënyrë të drejtë. Trumpi tha se Kanali i Panamasë është jetik për vendin tonë. por kontrollohet nga Kina.

Kanali i Panamasë - një nga rrugët tregtare më të rëndësishme në botë - u ndërtua nga Shtetet e Bashkuara në fillim të shekullit XX, të cilat e kishin nën kontroll për një kohë të gjatë përpara se menaxhimi i tij t'i kalonte gradualisht Panamasë.