TikTok duket se ndihmoi të djathtën ekstreme në zgjedhje

Në çfarë mase e ndihmoi TikTok partinë gjermane të ekstremit të djathtë Alternativa për Gjermaninë (AfD) të arrinte rezultate rekord në dy zgjedhje rajonale?

AfD ishte partia më e votuar nga të rinjtë midis 18 dhe 24 vjeç me një diferencë të madhe, sipas sondazhit të Institutit Demoskopik Infratest Dimap.

Duke pasur parasysh popullaritetin e TikTok-ut te përdoruesit e rinj, kjo mund të lidhet me praninë e fortë të përmbajtjes së AfD-së në platformë, thotë Roland Verwiebe, profesor në Universitetin e Potsdamit dhe një nga koordinatorët e një projekti që ndjek aktivitetin e partive gjermane në TikTok.

"Ne besojmë se suksesi i AfD-së në TikTok ka shumë të ngjarë të kontribuojë në suksesin elektoral të AfD-së”, tha Verwiebe për DW. "Gjysma e 16-24-vjeçarëve marrin informacione politike vetëm në TikTok," shtoi ai: "Kjo e bën platformën jashtëzakonisht me ndikim."

Në zgjedhjet e së dielës në landet lindore të Saksonisë dhe Turingisë, AfD arriti rezultatet më të mira të çdo partie të ekstremit të djathtë që nga Lufta e Dytë Botërore. Vetëm AfD mori më shumë se dy herë më shumë vota sesa tri partitë në koalicionin qeveritar të kancelarit Olaf Scholz së bashku: Socialdemokratëve të qendrës së majtë (SPD), të Gjelbërve ambientalistë dhe Demokratëve të Lirë neoliberalë (FDP).

Mbizotërimi i AfD në burimet e përdoruesve

Studiuesit e Potsdamit kryen një analizë të të dhënave të përdoruesve, e cila sugjeron se në javët para votimit, përmbajtja e lidhur me AfD arriti një audiencë shumë më të madhe në platformën e mediave sociale sesa përmbajtja e lidhur me partitë e tjera politike.

Për analizën e tyre, ata krijuan 30 profile fiktive TikTok të përdoruesve të lindur në vitin 2006 dhe që jetonin në Turingi, Saksoni dhe Brandenburg, ku do të mbaheshin zgjedhjet rajonale.

Më pas ata analizuan më shumë se 75.000 video që u shfaqën në burimet e tyre në javët para zgjedhjeve.

Mesatarisht, ata zbuluan se përdoruesit shikonin nëntë video në javë me përmbajtje AfD, krahasuar me pak më shumë se një video në javë në lidhje me Bashkimin Kristian-Demokrat të qendrës së djathtë ose Aleancën e sapokrijuar populiste Sahra Wagenknecht (BSW) dhe shumë më pak përmbajtje që lidhet me ndonjë parti tjetër.

Në të njëjtën kohë, studiuesit vunë re se numri i videove që shfaqeshin në burimet e përdoruesve nuk lidhej me sasinë totale të përmbajtjes së krijuar nga palët. "SPD, për shembull, prodhoi më shumë video se AfD tetë javë përpara zgjedhjeve në land," shpjegon Verwiebe, "por videot e partisë mezi ecnin në burimet e përdoruesve."

Fotografi: Marco Steinbrenner/DeFodi Images/picture alliance

Një arsye mund të jetë se ka një rrjet ndikues të krahut të djathtë të lidhur mirë në TikTok, që ndan përmbajtjen e AfD dhe ndihmon në përforcimin e saj, sipas Verwiebe; një tjetër mund të jetë që shumica e kandidatëve të AfD-së, më shumë se çdo parti tjetër, janë vetë aktivë në platformë.

AfD ka qenë më aktive në TikTok se çdo parti tjetër politike në Parlamentin gjerman, sipas një studimi të qershorit 2024 nga Qendra Arsimore Anne Frank.

Analistët politikë ia atribuojnë popullaritetin në rritje të AfD-së mes votuesve të rinj, të paktën pjesërisht, kësaj pranie në mediat sociale.

Në zgjedhjet evropiane në qershor 2024, 16% e të rinjve gjermanë votuan për AfD-në, duke trefishuar pjesën e partisë në këtë demografi krahasuar me zgjedhjet e fundit pesë vjet më parë. Kjo prirje u reflektua në zgjedhjet rajonale të fundjavës së kaluar, sipas Verwiebe-s.

Përmbajtja pro-AfD-së që ai dhe bashkëstudiuesit e tij panë përpara zgjedhjeve shtetërore ndryshonte shumë, shtoi ai, nga klipet e fjalimeve politike tek videot emocionale mbi tema të tilla si emigrimi, deri te përmbajtjet në dukje jopolitike si udhëtimet apo videot e gatimit.

"AfD e zotëron shumë mirë natyrën lozonjare të TikTok-ut," shton ai. "Ata e kanë kuptuar shumë mirë librin e lojërave të TikTok-ut."