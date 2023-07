Të moshuarit kanë më shumë hapësirë për banim

Të moshuarit në Gjermani - dhe jo vetëm në Gjermani - kujtojnë kohët kur një pagë mesatare mund të mbulonte edhe shpenzimet për një çatie mbi kokë, pra për sigurimin e një shtëpie apo vendbanimi tjetër. Ndërsa për të rinjtë, këto histori duken si një përrallë, sepse me rritjen e çmimeve të pronave të paluajtshme, opsioni i tyre i vetëm për të siguruar një kulm mbi kokë është shpesh marrja e një kredie që duhet ta kthejnë me dekada të tëra, me perspektiva të pasigurta për ta shlyer këtë kredi.

Kjo nuk është e vetmja arsye pse të moshuarit kanë, mesatarisht, dukshëm më shumë hapësirë ​​banimi në dispozicion. Një rol luan edhe fakti që fëmijët largohen nga shtëpia apo apartamenti, ose partneri i jetës vdes, dhe më pas pensionisti mbetet vetëm në një apartament apo shtëpi të madhe.

Edhe nëse ata jetojnë me qira, shpesh nuk ia vlen të lëvizin nga vendbanimi në një apartament më të vogël, sepse qiramarrësit janë të mbrojtur fort në Gjermani, veçanërisht nëse marrin me qira të njëjtën pronë për një kohë të gjatë. Ndaj edhe çmimet nuk mund të rriten shpejtë për ata.

Nuk është e rrallë që, le të themi, në Berlin, qiramarrësi që banon kaherë në një apartament paguan vetëm disa qindra euro në muaj për një apartament të madh. Ndërsa fqinjët, të cilët sapo janë vendosur në një apartament të ngjashëm, paguajnë dhjetë herë më shumë.

Më së vështiri për familjet me fëmijë

Për shkak të gjithë kësaj, të dhënat e shpallura këto ditë nga Enti Federal i Statistikave nuk janë befasuese: Familjet në të cilat "kreu i shtëpisë” – personi me të ardhurat kryesore – është mbi 65 vjeç, kanë mesatarisht 68,5 metra katrorë për person!

Nëse të moshuarit jetojnë vetëm, atëherë ata kanë edhe më shumë - mesatarisht 83 metra katrorë. Rreth 27 për qind e beqarëve të moshuar kanë më shumë se 100 metra katrorë për vete.

Dikush ka shumë e dikush pak hapësirë Fotografi: Schoening/Bildagentur-online/picture alliance

Në grupmoshën 45 deri në 64 vjeç, njerëzit kanë në dispozicion mesatarisht 54,8 metra katrorë. Siç pritej, të rinjtë kanë shumë më pak hapësirë në dispozicion, sepse ata kanë zakonisht kanë edhe fëmijë në familje. Kështu, atje ku kryefamiljari është nga 25 deri në 44 vjeç, çdo person në familje ka mesatarisht 44,7 metra katrorë. Ndërsa atje ku kryefamiljari është më i ri se 25 vjeç, ka 45,4 metra katrorë.

Edhe pse çdo gjë ka shpjegimin e vet, situata është e e habitshme – familjet e reja që kanë nevojë për më shumë hapësirë ​​kanë më pak. Ndërsa të moshuarit, që realisht nuk kanë nevojë për aq sipërfaqe, jetojnë me hapësirë më të madhe.

"Në gjashtë nga dhjetë raste, të moshuarit jetojnë në apartamentet e tyre për më shumë se dy dekada," thotë Daniel Zimmerman, nga Zyra e Statistikave. Dhe sa më herët të hyjë dikush në këtë sistem të pagesave, aq më i ulët është çmimi dhe aq më e madhe është hapësira.

"Ata shpesh jetojnë vetëm. Prandaj, ndër të tjera, ky grup ka mesatarisht sasinë më të madhe të hapësirës së jetesës për person”, shton Zimmerman.

Mungesa e apartamenteve dhe çmimet e larta

Të kërkosh një apartament - për të blerë ose marrë me qira - në Gjermani është si një udhëtim nëpër nëntë rrathët e ferrit, veçanërisht në qendrat e mëdha urbane.

Sipas faqes Immowelt, metri katror mesatar më i shtrenjtë është në Mynih (mesatarisht 8.587 euro), pasojnë Hamburgu (6.290), Frankfurti (5.927), Berlini (5.139) dhe Këlni (4.996 euro).

Berlini ndër më të shtrenjtët Fotografi: Robert Schlesinger/picture alliance

Ngjashëm është situata edhe për qiramarrësit. Në Mynih, qiraja shkon mesatarisht në njëzet euro për metër katror, ​​pa llogaritur shërbimet komunale. Përkundër gjithë kësaj, është një mrekulli e vërtetë nëse një person që kërkon një apartament e gjen ate, sepse interesimi është tepër i madh.

Pas dekadash të neglizhimit të ndërtimeve, tani edhe politikanët e pranojnë se në vend ka një "urgjencë vendbanimi”. Prandaj, qeveria e kancelarit Olaf Scholz ka njoftuar se do të bëjë gjithçka për të ndërtuar të paktën 400.000 apartamente në vit.

Por këto ditë ka një lajm tjetër: Jo vetëm që nuk u arrit shifra magjike prej 400.000 apartamente të reja, por kjo shifër është realizuar me vetëm 250.000 në vit. Pritet që shifrat të ulen për të paktën dy vite të tjerë, thotë Tim-Oliver Miller, kreu i Shoqatës së Industrisë së Ndërtimit.

"Arsyeja është rritja me njëzet për qind e çmimit të materialeve të ndërtimit vetëm vitin e kaluar, një rritje e tmerrshme e normave të interesit, por edhe kërkesat që shteti vendos për ndërtimin e godinave – që çojnë në një rritje të çmimeve deri në 30 për qind", thotë Miller në radio Deutschlandfunk.

Ai iu referua standardeve që kërkohen kur bëhet fjalë për efiçencën energjetike të ndërtesave, apo izolimin më të mirë."Jo çdo apartament duhet të izolohet si një studio regjistrimi," thotë ai.

A mund të bëhen ndërrime të apartamenteve?

Ky nuk është një lajm i mirë për të rinjtë që planifikojnë të zgjerojnë familjen e tyre. E as për qindra mijëra të huaj që çdo vit vijnë në Gjermani, e cila tërë kohën angazhohet të sjellë fuqi punëtore nga vendet e treta. Por njëkohësisht nuk dihet se ku do të jetojnë gjithë këta njerëz.

Vendbanimi është e drejtë elementare Fotografi: Annette Riedl/dpa/picture alliance

Duke qenë se ka shumë të moshuar që kanë sipërfaqe më shumë seç ju duhet, partia opozitare e Majta propozon futjen e "zëvendësimit të banesave” në ligjin e qirave. Kjo është mbështetur edhe nga Shoqata e Qiramarrësve.

Në metropolet si Berlini, tashmë ka shkëmbime online të apartamenteve - në mënyrë që askush të mos jetë në humbje financiare. Megjithatë, sipas disa hulumtimeve, kjo nuk është rregulluar akoma si duhet dhe shkëmbime të tilla ka pasur vetëm një në pesëqind raste.

Arsyeja është se njerëzit shpesh nuk e pëlqejnë një apartament tjetër, edhe pse u pëlqen hapësira katrore, apo të moshuarit nuk duan të ndryshojnë lagjen me të cilën janë mësuar. E të moshuarit shpesh nuk duan të ndërrojnë apartamentet.

Në Potsdam është krijuar para dy vitesh një zyrë për shkëmbimin e apartamenteve. Në dy vitet e para të punës kanë arritur të ndërmjetësojnë me sukses vetëm në dy raste... Lajmi i fundit është se Potsdami do ta mbyllë këtë zyrë në fund të vitit. Të paktën kështu qyteti do të kursejë 100.000 euro në vit sa kushton ajo, sepse gati askush që ka një apartament më të madh nuk do të ndryshojë ate me një më të vogël.