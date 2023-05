Si e ndryshoi Instagrami industrinë e turizmit

Me ngrohjen e motit në ishullin spanjoll të Majorkës, qindra turistë fillojnë të dynden në plazhin e Calo des Moro çdo ditë. Nxitimi për të përjetuar plazhin e famshëm është aq i furishëm sa nuk ka vend në rripin e ngushtë të rërës për të shtrirë një peshqir. Radhët formohen ndërsa njerëzit presin radhën e tyre për të parë ujërat mahnitëse blu, megjithëse shumë thjesht heqin dorë, duke mos dashur të kalojnë kohën e tyre të pushimeve në radhë.

Plazhet e mbipopulluara janë një pamje e zakonshme në Majorka, një nga destinacionet më të njohura të pushimeve në Evropë. Calo des Moro, megjithatë, është një rast ekstrem dhe shumë besojnë se Instagram-i është fajtor. Një kërkim në platformën e mediave sociale zbulon dhjetëra mijëra foto në të cilat plazhi duket i shkretë, me ujërat e tij blu që të verbojnë në diell. Një influencer në Instagram nuk do ta kishte idenë se realiteti është në fakt larg kësaj skene paqësore.

Në kërkim të fotos perfekte të pushimeve

Që nga fillimi i Instagramit në vitin 2010, e njëjta dukuri është shfaqur herë pas here: duke ndjekur gjurmët e influencerave turistët kërkojnë foton perfekte të pushimeve, vërshojnë në vende, të cilat ishin shumë më pak të njohura se sa janë tani.

Ndonjëherë, pasojat janë drastike. Për shembull, ujëvara Koenigbach në rajonin Berchtesgadener Land në Bavari u detyrua të mbyllet për vizitorët pasi numri në rritje i udhëtarëve ditorë që hynë në pishinat natyrore të zonës rrezikoi ekuilibrin e ekosistemit.

Turistët kanë thënë në sondazhe se shpesh inkurajohen të imitojnë fotot në Instagram dhe në të vërtetë platforma luan një rol të rëndësishëm në vendimin e tyre për ose kundër një destinacioni të caktuar. Agjencia e udhëtimeve online Expedia, për shembull, zbuloi se 50% e njerëzve nën moshën 40 vjeç përdorin mediat sociale si frymëzim udhëtimi, duke e preferuar atë më shumë se kanalet tradicionale si shfaqjet televizive ose revistat.

Rio de Janeiro, Ipanema Fotografi: Fernando Souza/dpa/picture alliance

Frymëzimi nga të tjerët

"Instagrami padyshim shërben si burim frymëzimi për pushuesit”, thotë Maike Ovens nga Akademia e Mediave Sociale për Udhëtim dhe Turizëm, në rajonin Hesen, Gjermani. Ajo shton se platforma luan një rol të rëndësishëm, veçanërisht kur njerëzit hulumtojnë destinacionet. Shumë sot nuk përdorin më makineritë e kërkimit si Google për të gjetur informacione se ku të shkojnë për pushime, por në vend të kësaj kërkojnë me hashtags në Instagram. "Ky është vendi ku ata shikojnë për të parë se çfarë duhet të bëjnë në vend," thotë Ovens. "Nëse nuk je i përfaqësuar në Instagram, nuk do të zbulohesh”. Për kompanitë e turizmit, si dhe destinacionet, në thelb nuk ka rrugëdalje nga platforma.

Kështu e sheh edhe Shoqata Gjermane e Hoteleve dhe Restoranteve (DEHOGA). "Komunikimi që synon grupe specifike të synuara që përfshin të gjitha degët e nevojshme është më i rëndësishëm sot më shumë se kurrë më parë," tha një zëdhënëse për DW. Ajo shtoi se rekomandimet dhe përvojat e pushimeve të miqve dhe të njohurve kanë gjithashtu një ndikim të madh në vendosjen se ku do të shkoni me pushime. Nuk është befasi që shumica e operatorëve turistikë dhe agjencive të udhëtimit përdorin Instagramin për të arritur klientët.

Plazh i tejmbushur, Majorka Fotografi: Ralph Schulze/DW

Një instalim si sfond fotografik

"Për ne, Instagrami është një kanal i rëndësishëm komunikimi për t'u dhënë njerëzve ndjenjën e udhëtimit," thotë Michael Faber, i cili drejton tri agjenci udhëtimesh në rajonet Hunsrueck dhe Mosel të Gjermanisë. Punonjësit e tij ngarkojnë fotografi të reja çdo ditë dhe përfshijnë sugjerime shumë specifike se ku mund të jenë pushimet e ardhshme - për shembull, në Luginën Zillertal në Tirol.

Atje, hoteli me pesë yje Stock Resort gjithashtu e ka njohur prej kohësh rëndësinë e Instagramit. Ai vendosi një skulpturë gjigante prej hekuri të një palë krahësh të mëdhenj në tarracën e hotelit për të inkurajuar njerëzit të bënin foto. "Qëllimi ishte krijimi i një sfondi që të ftuarit do të ishin të lumtur të bënin foto përpara; me qëllimin e fundit, natyrisht, që këto foto do të shpërndaheshin në Instagram”, thotë Barbara Mitterer nga departamenti i marketingut të hotelit.

Pak më në jug, në liqenin Garda të Italisë, Natasha Bontadi, përgjegjëse për aktivitetet e mediave sociale të Bordit të Turizmit Garda Trentino, përdor gjithashtu Instagramin. Bontadi përdor platformën për të nxitur kureshtjen e njerëzve për rajonin, thotë ajo, duke paraqitur fakte pak të njohura për rajonin dhe duke postuar foto të vendeve të fshehura dhe panorama mahnitëse. "Ne shmangim të flasim për zona të njohura që tashmë janë pika të nxehta turistike. Për këtë qëllim, tha ajo, ata gjithashtu punojnë ngushtë me influencuesit për të ndihmuar në përcjelljen e mesazhit të dëshiruar.

Plazh në Bali Fotografi: ingimage/IMAGO

Fuqia e pamasë e fotografive

"Shumë destinacione nuk duan turizmin masiv, por më tepër turizmin e menaxhuar me cilësi të lartë," thotë Julia Stubenböck, drejtoreshë menaxhuese e agjencisë së marketingut të destinacioneve Piroth Kommunikation në Mynih, e cila planifikon aktivitete të lidhura me mediat sociale për destinacionet turistike, ndër të tjera. "Fuqia e imazheve është e pamasë. Ju mund të shpjegoni diçka, por gjithashtu mund ta tregoni atë." Kjo shpesh funksionon shumë mirë, thotë ajo, veçanërisht me Instagramin pasi është krijuar për të ndarë fotografi. Platformat e mediave sociale si TikTok dhe Instagram kanë rritur ndjeshëm opsionet e marketingut që synojnë destinacionet dhe kompanitë turistike. Disa grupe të synuara, veçanërisht mijëvjeçarët dhe udhëtarët e Gen Z, thjesht mund të arrihen shumë më mirë me platformat e mediave sociale.

Stubenböck nuk beson se njerëzit naivisht bien pas fotove tepër të zbukuruara në Instagram duke besuar se pushimet e tyre do të jenë po aq perfekte. Në fakt, ajo thotë se trendi aktualisht po shkon në një drejtim tjetër dhe se "ndjeshmëria ndaj faktit që nuk mund të besosh gjithçka që shihni në Instagram po rritet”.

Megjithatë, nuk ka shumë dëshmi për këtë në Majorka këto ditë. Plazhi Calo des Moro ka të ngjarë të jetë i mbushur me turistë përsëri këtë verë. Kushdo që shpreson të marrë foton perfekte në Instagram atje thjesht mund të zhgënjehet.