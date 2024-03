SHBA do të ndërtojnë port të përkohshëm në Rripin e Gazës

Për të ushqyer më mirë qindra mijëra civilë palestinezë të uritur në Rripin e Gazës, SHBA po nisin një projekt të posaçëm ndihme. "Sonte do të urdhëroj forcat amerikane të fillojnë një mision emergjent për të krijuar një port të përkohshëm në brigjet e Gazës, që mund të strehojë anije të mëdha të ngarkuara me ushqime, ujë, medikamente dhe strehimore emergjente”, deklaroi presidenti amerikan, Joe Biden në fjalimin e tij për Gjendjen e Bashkimit në Kongres në Uashington.

Ushtria amerikane do të krijojë port të përkohshëm në bashkëpunim me "aleatët" në terren, si dhe OKB dhe organizatat humanitare. Dërgesat e ndihmave do të dërgohen nga një port në Qipro. Shteti i vogël i BE në Mesdhe ndodhet rreth 370 kilometra në perëndim të Rripit të Gazës. Duke pasur parasysh nevojën e madhe që ekziston në Gaza, SHBA kishin filluar disa ditë më parë të ofronin ndihmë nga ajri për popullatën civile të uritur në zonë.

Shkatërrim në qytetin e Chan Junis, në jug të Rripit të Gazës Fotografi: Mohammed Talatene/dpa/picture alliance

Në fjalimin e tij para deputetëve dhe senatorëve, Bideni i kërkoi qeverisë izraelite të "lejojë më shumë ndihmë humanitare në Rripin e Gazës". Ndihma humanitare nuk duhet të jetë një konsideratë dytësore apo mjet presioni, theksoi presidenti amerikan.

Bideni përsëriti thirrjen e tij për një armëpushim të menjëhershëm gjashtë-javor midis Izraelit dhe organizatës militante islamike palestineze Hamas, e renditur si një organizatë terroriste nga Izraeli, SHBA, BE dhe shtete të tjera.

Biden i bën thirrje Hamasit të lirojë pengjet

Presidenti amerikan theksoi gjithashtu se Izraeli kishte të drejtë të sulmonte Hamasin në përgjigje të sulmit të tij terrorist të 7 tetorit. Hamasi mund t'i japë fund këtij konflikti sot duke liruar pengjet e marra në Rripin e Gazës, vazhdoi Biden.

Presidenti amerikan u ndal gjithashtu te agresioni rus në Ukrainë dhe i bëri thirrje edhe një herë Kongresit të zhbllokojë ndihmën ushtarake për Ukrainën, të bllokuar prej muajsh. Presidenti rus Vladimir Putin nuk do të ndalet në Ukrainë, tha ai. "Por Ukraina mund ta ndalojë Putinin nëse ne e mbështesim dhe i ofrojmë armët që i nevojiten për mbrojtjen e saj”, tha ai.

Nën presionin e fushatës zgjedhore të Donald Trump-it, republikanët në Dhomën e Përfaqësuesve po bllokojnë një paketë të re ndihme për Ukrainën prej 60 miliardë dollarësh (rreth 55.7 miliardë euro). Në këmbim të miratimit të tij, ata kërkojnë masa më të ashpra për të siguruar kufirin e SHBA me Meksikën, në mënyrë që të mos hyjnë më emigrantë në vend.

Pamje e Kongresit gjatë fjalimit të Presidentit të SHBA Fotografi: Andrew Harnik/AP Photo/picture alliance

Bideni ishte energjik dhe luftarak në fjalimin e tij, i cili zgjati më shumë se një orë. Ai u kushtoi shumë hapësirë çështjeve të politikës së brendshme që shqetësojnë shumë amerikanë: inflacionin, vendet e punës, çmimet e drogës, qiratë, taksat dhe krimin.

Çështja e emigracionit, pika qendrore e fushatës elektorale, ishte një temë e nxehtë. Republikanët e ndërprenë presidentin disa herë me shaka, të cilave Bideni iu kundërpërgjigj. "Nuk do të ndaj familjet”, tha demokrati. Dhe nuk do t'i ndalojë njerëzit të hyjnë në vend për shkak të besimit të tyre." Në këtë kontekst, Biden u kërkoi edhe një herë republikanëve dhe demokratëve të punojnë së bashku.

Kandidati 81-vjeçar foli hapur për moshën e tij të shtyrë. Ai tha gjithashtu: "Kur je në moshën time, disa gjëra bëhen më të qarta se kurrë. Unë e njoh historinë amerikane." "Që nga Presidenti Lincoln dhe Lufta Civile, liria dhe demokracia nuk kanë qenë aq të sulmuara në vendin tonë sa janë sot”, theksoi Biden. Ajo që është e ndryshme, megjithatë, është se të dyja vlerat tani janë nën sulm si brenda dhe jashtë vendit.

Fotografi: Evan Vucci/AP Photo/picture alliance

Donald Trumpi e ka sulmuar vazhdimisht demokratin Biden në Truth Social, një platformë ku ai është bashkëthemelues. Bideni iu referua disa herë kundërshtarit të tij republikan në zgjedhjet presidenciale të nëntorit gjatë fjalimit të tij, por pa përmendur emrin e Trumpit. Ai thjesht e quajti atë si paraardhësin e tij.

Presidenti amerikan ka probleme serioze me imazhin. Pavarësisht rritjes dhe papunësisë së ulët, shumë votues besojnë se ekonomia e SHBA është në gjendje të keqe.

