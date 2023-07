Putin premtoi drithëra falas për Afrikën

„Rusia mbetet një furnizues i besueshëm me ushqime në Afrikë”, tha presidenti rus Vladimir Putin në hapjen e samitit dyditor Rusi-Afrikë në Shën Petersburg, duke iu përgjigjur shqetësimeve të shprehura nga vendet afrikane pas përfundimit të marrëveshjes me Ukrainën. Rusia është në vendin e parë për nga eksportet e drithit në këtë rajon, me rreth 10 milionë tonë drithëra në gjysmën e parë të këtij viti. Tregtia ruso-afrikane u rrit me 35 për qind, pavarësisht sanksioneve.

"Vendi ynë është në gjendje të zëvendësojë grurin ukrainas, si në aspektin tregtar, ashtu edhe në formën e ndihmës falas për vendet afrikane. Për më tepër, ne presim korrje rekord këtë vit. Putini premtoi se Rusia është e gatshme të dërgojë drithëra falas në tre deri në katër muajt e ardhshëm në vendet si Burkina Faso, Zimbabve, Mali, Somali, Republikën e Afrikës Qendrore dhe Eritre. Secili prej këtyre vendeve do të marrë rreth 25.000 - 50.000 tonë drithëra, tha ai. Ne do të ofrojmë dërgim falas të këtyre produkteve për konsumatorët atje, nënvizoi Putin.

Putini fajëson Perëndimin për krizën me urinë Fotografi: Alexander Kazakov/AP Photo/picture alliance

Në të njëjtën kohë, ai hodhi poshtë kategorikisht, siç tha, akuzat "hipokrite" nga Perëndimi, se Rusia tani po luan "lojërat e urisë" me luftën e saj kundër Ukrainës dhe po bllokon dërgesat e drithit të këtij vendi përmes Detit të Zi. Në të njëjtën kohë, siç tha ai, Rusia furnizon sot rreth 20 për qind të tregut botëror me grurë. Putin fajësoi sanksionet perëndimore si pengesë për eksportet ruse të grurit dhe plehrave. Ai tha se më shumë se 200.000 tonë plehra nga Rusia janë bllokuar në portet evropiane, të cilat Moska mund t'i dorëzojë për qëllime humanitare. "Nga ana tjetër, më lejoni të jem i qartë, ata na fajësojnë për hipokrizi dhe për krizën e tanishme në tregun botëror”, tha presidenti i Rusisë në hapje të samitit.

Unioni Afrikan bën thirrje për paqe

Presidenti i Unionit Afrikan dhe presidenti i Ishujve Komore Azali Asumani bënë thirrje për paqe mes Rusisë dhe Ukrainës. Duke theksuar se Rusia është një partner strategjik i Afrikës me një kontribut të rëndësishëm në reduktimin e pasigurisë ushqimore”, me një eksport prej rreth 1.9 milionë tonë drithëra dhe se "me krizën ruso-ukrainase, nëse vazhdon, e ardhmja e këtij partneriteti do të kërcënohet", ai ftoi palët e interesuara "të gjejnë një gjuhë të përbashkët për të lejuar transportin e vazhdueshëm të sigurt të grurit dhe plehrave nga Ukraina dhe Rusia në kontinentin tonë."

"Afrika është e gatshme të forcojë bashkëpunimin e saj me Rusinë në të gjithë sektorët dhe veçanërisht të kontribuojë në sigurimin e paqes dhe stabilitetit”, tha Azali Asumani.

Ndikimi i Afrikës

Pamje nga samiti Rusi-Afrikë Fotografi: Valery Sharifulin/Tass/dpa/picture alliance

Qëllimi kryesor i Putini është të theksojë rëndësinë e eksporteve ruse dhe të paraqesë Perëndimin si fajtor për krizën e tanishme. Putini do të forcojë lidhjet me kontinentin me rreth 1.3 miliardë banorë, por do të forcojë edhe rolin ndërkombëtar të Rusisë, shkruan agjencia AP.

54 vendet e Afrikës përbëjnë bllokun më të madh të votimit në OKB. Ato janë shumë të përçara në rezolutat që kritikojnë veprimet e Rusisë në Ukrainë. Një delegacion nga 49 vende është i pranishëm në Shën Petersburg, mes tyre janë 17 krerë presidentë apo kryeministra.

Rusia konsiderohet edhe si furnizuesi më i rëndësishëm i vendeve të Afrikës me armë. E në këtë samit duket se do të luajë rol edhe fati i grupit mercenar Wagner, i udhëhequr nga Yevgeny Prigozhin, i cili është aktiv në Mali dhe Republikën e Afrikës Qendrore, e ka përfaqësues të tij edhe në Burkina Faso. E ardhmja e këtij grupi është me rëndësi edhe për vende të tilla si Sudani dhe disa vende të tjera në Afrikë, për shkak të luftimeve por edhe trafikimit me armë.