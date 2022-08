Rritet me 3.8% shitja e birrës gjermane më 2022

Shitjet e birrës në Gjermani u rritën 3.8% gjatë gjysmës së parë të 2022, sipas shifrave të publikuara të hënën (01.08) nga Agjencia Federale e Statistikave, Destatis. Rreth 4.3 miliardë litra birrë u konsumuan në Gjermani në gjashtë muajt e parë të këtij viti - 157.2 milionë litra në rritje krahasuar me gjysmën e parë të vitit 2021 kur pandemia e koronavirusit ndikoi shumë në shitjet midis fabrikave të birrës dhe magazinës së birrës në ekonominë më të madhe të BE-së.

Megjithatë, ka pasur një rënie prej 3.3% në shitjet e pijeve që përziejnë birrën me pije joalkoolike si limonadë, kola ose lëngje frutash. Shifrat nuk përfshijnë birrat joalkoolike dhe pijet e maltit ose birrën e importuar nga jashtë BE-së.

Ende nën nivelet para pandemisë

Konsumimi i birrës në Gjermani ka ende një rrugë për të bërë përpara se të kthehet në nivelet para pandemisë. Kur krahasojmë gjysmën e parë të vitit 2022 me të njëjtën periudhë të vitit 2019, të dhënat nga Destatis treguan se konsumi ishte ulur me 5.5%, duke arritur në 253.8 milionë litra më pak birrë të konsumuar nga qytetarët.

Modelet afatgjata të pirjes së birrës janë shumë më të theksuara, duke treguar një rënie të ndjeshme gjatë dy dekadave të fundit, me shitjet e birrës ulur me afërsisht 25% në vitin 2021 krahasuar me fillimin e shekullit.