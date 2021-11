Reforma zgjedhore

Tiranë: Prurjet e reja politike në Parlament domosdoshmëri

Eksperti për sistemet zgjedhore, Kristaq Kume, thotë për DW se ndryshimi i sistemit zgjedhor nga votimi me lista të mbyllura tek ai me lista të hapura do të mundësojë ardhjen e një elite të re politike në Shqipëri.