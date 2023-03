Mosmarrëveshja për gazin: Maas paralajmëron Turqinë të mos "provokojë"

Ministri i Jashtëm gjerman Maas do të flasë sot me Greqinë dhe Qipron për mosmarrëveshjen e gazit mes tyre dhe Turqisë. Ai e paralajmëroi Ankaranë me fjalë të qarta të mos e përshkallëzojë situatën.