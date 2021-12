Porositë për fabrikat gjermane ranë në tetor

Kërkesat për mallrat kapitale si makineritë e rënda përjetuan një rënie të theksuar. Të hënën, Destatis, zyra federale e statistikave të Gjermanisë, njoftoi se porositë industriale ranë 6.9% në tetor në krahasim me shtatorin.

Kjo ishte rënia e dytë e ndjeshme në tre muaj, pasi porositë ranë me 8.8% në gusht dhe u rritën me 1.8% në shtator.

Çfarë do të thotë kjo ?

Kërkesa për prodhuesit gjermanë shihet si një tregues i rëndësishëm për ekonominë më të madhe të Evropës. Rënia e kërkesës u atribuohet pengesave të vazhdueshme në zinxhirin e furnizimit dhe ringjalljes së pandemisë COVID-19.

Ministria e Ekonomisë e Gjermanisë tha se rënia e dytë e fortë e porosive në tre muajt e fundit është një zvarritje e mëtejshme në perspektivën ekonomike.

Megjithatë, ministria paralajmëroi që të mos teprohet me vëmendjen mbi këto rezultate. Rezultatet "nuk duhet të mbiinterpretohen", tha ai, duke theksuar se tregu ishte veçanërisht i paqëndrueshëm në këtë moment. Duke përjashtuar porositë me shumicë, të cilat mund të ndikojnë ndjeshëm shifrat mujore, rënia ishte vetëm 1.8%, vuri në dukje ministria. Ekonomistët kishin parashikuar një rënie të moderuar mujore prej 0.5%.

Ministria e Ekonomisë, Berlin

Një vështrim më nga afër

Ndërsa porositë e brendshme u rritën me 3.4%, porositë nga vendet e tjera ranë me 13.1% në tetor. Porositë nga partnerët e eurozonës gjermane ranë vetëm 3.2%, por kërkesa e jashtme ra me 18.1%, duke shkaktuar rënie të performancës së përgjithshme.

Ministria gjermane e Ekonomisë tha se kërkesa për mallra kapitale si makineritë e fabrikave, të cilat përbëjnë një pjesë të madhe të tregut të eksportit të Gjermanisë, ra 10.7 për qind në tetor.

Krahasuar me një vit më parë, porositë për fabrikat ranë me 1% në tetor, pasi u rritën me 10.3% nga viti në vit një muaj më parë.

Ndërkohë, të dhënat treguan se qarkullimi i industrisë përpunuese në fakt u rrit me 3.6% në muaj, pas një rënieje të rishikuar prej 0.1% në shtator. Krahasuar me tetorin 2020, shitjet u ulën me 2.6% në bazë të përshtatjes kalendarike sezonale.

aud (dw, ap)