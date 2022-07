Popullsia e botës po rritet gjithnjë e më ngadalë

Leksioni nga bllokimi i Kanalit të Suezit

Edhe pse Ever Given sërish mund të lëvizë, tregtia botërore do t'i ndjejë gjatë pasojat e bllokimit të Kanalit të Suezit. Zinxhirët e furnizimit janë stërngarkuar edhe për shkak të Coronës, thotë Henrik Böhme.