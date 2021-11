Pritet që një pjesë e madhe e deputetëve të CDU/CSU-së t'i japin Shqipërisë një "Po! me kushte", për çeljen e negociatave me BE.

Pritet që një pjesë e madhe e deputetëve të CDU/CSU-së t'i japin Shqipërisë një "Po! me kushte". Por ekziston edhe një pakicë të vogël, por e fortë, që mendon se Shqipëria nuk është ende gati. Përveç kushteve të mëparshme për reformën e gjyqësorit, luftën kundër korrupsionit, krimit të organizuar dhe të drogës, reformën zgjedhore, pritet të shtohen edhe kushte si, sqarimi i ligjshmërisë së zgjedhjeve lokale të qershorit 2019, si edhe sqarimi i akuzave për shitblerjen e votave në disa zona.