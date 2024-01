Perspektiva e zymtë për ndërtimtarinë

Viti i kaluar nuk ishte i mirë për ndërtime të reja në Gjermani. Dhe nuk ka asnjë shenjë përmirësimi as në vitin e ri. Disa ekspertë besojnë se numri i ndërtesave të reja mund të jetë nën nivelin e vitit 2023.

Ekonomistët dhe industria e ndërtimit supozojnë se tendenca e rënies në ndërtimin e banesave do të vazhdojë edhe në vitin 2024. Instituti ifo nga Mynihu vlerëson se vetëm 225.000 apartamente mund të përfundohen në vitin 2024, që në fakt është një rënie prej 45.000 apartamentesh në krahasim me vitin e kaluar. Shoqatat më të rëndësishme të industrisë, duke përfshirë Shoqatën kryesore të Industrisë Gjermanetë Ndërtimit dhe Shoqatën Qendrore të Industrisë gjermane të Ndërtimit, janë po ashtu pesimiste - megjithëse parashikimet e tyre ndryshojnë pak.

Qëllimi i paarritshëm i qeverisë?

Nga ana tjetër, synimi i qeverisë federale është 400.000 apartamente të reja në vit. Shumë ekspertë e konsideronin këtë numër ndoshta real për kohërat më të mira, por tani konsiderohet i paarritshëm.

DZ Bank - institucioni qendror i bankave gjermane - supozon po ashtu se tendenca në rënie e ndërtimeve të reja do të vazhdojë të përshpejtohet: si rezultat i krizës së ndërtimit, numri i apartamenteve të ndërtuara çdo vit mund të bjerë në 200.000, sipas një parashikimi të publikuar së fundmi, deri në vitin 2025.

Shumë më pak shtëpi të ndërtuara Fotografi: Frank Hoermann/SVEN SIMON/picture alliance

Ekonomisti i Ifo, Ludwig Dorffmeister vlerëson se 70.000 shtëpi të reja do të ndërtohen në vitin 2024 - që do të ishte niveli i ri më i ulët në të gjithë Gjermaninë që nga viti 2009.

Pritet rënia e shitjeve

"Ne e shohim vitin e ardhshëm me shqetësim," tha Tim-Oliver Müller (Müller), drejtor i Shoqatës së Industrisë së Ndërtimit. "Duke pasur parasysh rënien e konsiderueshme të kërkesave, situata ka të ngjarë të përkeqësohet më tej në vitin 2024 në krahasim me një vit më parë." Drejtori i Përgjithshëm i Shoqatës Qendrore të Industrisë së Ndërtimit Felix Paklepa - i cili përfaqëson interesat e kompanivetë ndërtimit të madhësive të mesme - pret një rënie prej 13 për qind të shitjeve.

Instituti Gjerman për Kërkime Ekonomike (DIV) ishte më pak pesimist në një raport për qeverinë federale të botuar në dhjetor, duke parashikuar vetëm një rënie relativisht të vogël nga 270.000 apartamente të reja në 2023 në 265.000 këtë vit.

Kosto më të larta për kreditë

Pak kompani presin që ndërtimi të rikuperohet vetë gjatë viteve të ardhshme. "Pa një ndryshim themelor në politikën e ndërtimit të banesave me kushte më të mira të financimit dhe specifikimet më të thjeshta të ndërtimit për industrinë, madje as 200.000 apartamente nuk do të jenë të mundshme të ndërtohen në vitin 2025", thotë CEO i Paklep.

Ndërtimtaria në krizë Fotografi: Marcus Brandt/dpa/picture alliance

Cilat janë arsyet? Që nga viti 2020, të dy kostot reale të ndërtimit dhe normat e interesit të kredisë janë rritur ndjeshëm. Ekziston gjithashtu pasiguri mbi programet federale të financimit dhe shkurtimet aktuale të buxhetit nga koalicioni në pushtet. Kompanitë e ndërtimit dhe ekspertët përmendin vazhdimisht burokracinë e tepërt dhe shtrëngimin e vazhdueshëm të rregulloreve të ndërtimit. Gjetja e akomodimit është shumë e vështirë për shumë njerëz, veçanërisht në qytete. Çmimet e pronave ranë vitin e kaluar, por qiratë në shumë qytete vazhduan të rriteshin.

"Pasiguri e madhe në treg"

Drejtori i Përgjithshëm i Industrisë së Ndërtimit, Miller kritikoi qeverinë federale sepse tre muaj pas samitit për ndërtime në kancelari, të gjitha masat e planifikuara si një stimul ekonomik janë pezulluar ose janë vënë në pritje. Mungon edhe një perspektivë e qartë për vitet në vijim, prandaj edhe pasiguria në treg është e madhe.

Shqetësim është edhe rënia e punësimit në ndërtim. "Tashmë është një realitet i ashpër që çdo kompani e ndërtimit po vuan nga mungesa e porosive," tha Miller. "Duke pasur parasysh këto zhvillime, ne do të shohim që punësimi të bjerë në industrinë tonë në vitin 2024 për herë të parë që nga viti 2008." Kjo është arsyeja pse paralajmërimet janë shtuar. Sepse, kur kompanitë të pushojnë punonjësit, do të jetë më e vështirë të stimulohet sërish ndërtimi i banesave, edhe për shkak të reduktimit të kapaciteteve.