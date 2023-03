Evropa

Parlamenti finlandez voton pro anëtarësimit në NATO

Parlamenti finlandez votoi me shumicë të madhe pro propozimit të qeverisë për anëtarësimin e vendit në NATO. Po ashtu Finlanda do të përforcojë kufirin me Rusinë.

Parlamenti finlandez voton pro anëtarësimit në NATO