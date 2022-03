Olaf Scholz: Të çelen sa më shpejt negociatat me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut

Kancelari gjerman Olaf Scholz po angazhohet fuqimisht për hapjen sa më të shpejtë të negociatave të anëtarësimit në BE me

Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut. Scholz tha të hënën në Berlin, pas një takimi me homologen suedeze Magdalena Andersson, se të dy janë të mendimit se ka ardhur koha për çeljen e negociatave me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut: “Çdo vonesë e bën Ballkanin Perëndimor më vulnerabël ndaj ndikimit të palëve të treta," paralajmëroi Scholz.

Nuk është hera e parë që kancelari gjerman e shtyn përpara axhendën e zgjerimit.Çelja e negociataveaktualisht pengohet nga konflikti mes Bullgarisë dhe Maqedonisë së Verut. Shqipëria tani po përpqiet për çeljen e negoicatave edhe pa Maqedoninë e Veriut. Së fundmi në Berlin ishte kryetari i grupit parlamentar të maxhorancës së Shqipërisë, Taulant Balla, pikërisht për të lobuar për shkëputjen e Shqipërisë nga Maqedonia e Veriut në procesin e zgjerimit.