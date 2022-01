OJQ-të bëjnë thirrje për bojkot diplomatik të Lojërave Olimpike

Disa ditë para fillimit të Lojërave Olimpike Dimërore, një aleancë e gjerë organizatash për të drejtat e njeriut dhe organizata të tjera joqeveritare u bëri thirrje qeverive në mbarë botën që t'i bashkohen një bojkoti diplomatik të ngjarjes madhore sportive. “Lojërat Olimpike Dimërore të Pekinit 2022 hapen mes mizorive dhe shkeljeve të tjera të rënda të të drejtave të njeriut nga qeveria kineze”, thuhet në deklaratën e përbashkët të 243 organizatave. OJQ-të gjithashtu u bënë thirrje sportistëve dhe sponsorëve që të mos legjitimojnë shkeljet e të drejtave të njeriut nga qeveria kineze dhe të tregojnë solidaritet me mbrojtësit e burgosur të të drejtave të njeriut.

"Lojërat Olimpike nuk mund të gjenerojnë 'forcë pozitive', siç pretendon Komiteti Olimpik Ndërkombëtar, nëse qeveria e vendit pritës kryen krime të rënda dhe shkel ligjet ndërkombëtare," tha Sophie Richardson, drejtore për Kinën pranë organizatës së të drejtave të njeriut Human Rights Watch.

Nën Presidentin Xi Jinping autoritetet kineze kanë kryer sulme masive kundër ujgurëve, tibetianëve, grupeve të tjera etnike dhe adhuruesve të të gjitha besimeve të pavarura dhe një shoqëri e pavarur civile është "shfuqizuar praktikisht" për shkak të persekutimit të aktivisteve të të drejtave të njeriut, të feministeve, avokatëve dhe gazetarëve.

OJQ-të tërheqin vëmendjen për shtypjen e Pekinit në Hong Kong

“Qeveria e ka gërryer shoqërinë civile dikur të lulëzuar të Hong Kongut, ka zgjeruar mbikëqyrjen duke shfrytëzuar teknologjinë e përmirësuar për të kufizuar ashpër të drejtën e lirisë së shprehjes, organizimit dhe grumbullimit paqësor dhe ka lejuar përdorimin e punës së detyruar në kundërshtim me ligjet ndërkombëtare”, tha koalicioni. "Zhvillimi i Lojërave Olimpike Dimërore në Pekin është një sinjal për botën se qeveria e Xi Jinping nuk është problematike," tha Renee Xia, drejtore e Mbrojtësve të të Drejtave të Njeriut në Kinë. "Kur bota injoron një situatë kaq katastrofike të të drejtave të njeriut, për viktimat bëhet edhe më e vështirë të luftojnë për drejtësi."

Lojërat e 24-ta Olimpike Dimëroredo të mbahen në Pekin nga 4 deri më 22 shkurt 2022. Qeveria amerikane ka deklaruar tashmë se do t’i bojkotojë diplomatikisht lojërat për shkak të situatës së të drejtave të njeriut. SHBA nuk do të dërgojë asnjë zyrtar të lartë në ceremonitë e hapjes dhe të mbylljes së Lojërave Olimpike në Pekin. Me këtë qëndrim u bashkuan edhe Australia, Kanadaja, Britania e Madhe, Zelanda e Re dhe disa vende të tjera.

Presidenti i Kinës Xi do të përshëndesë presidentin rus Vladimir Putin dhe krerët e tjerë të shteteve në ceremoninë e hapjes së Lojërave Olimpike. Përveç Putinit në listën e të ftuarve janë edhe presidentët e Polonisë, Serbisë, Kazakistanit, Turkmenistanit dhe Egjiptit. Edhe princi i kurorës i Arabisë Saudite, Mohammed bin Salman, thuhet se do të udhëtojë gjithashtu për në Pekin.

Përveç Presidentit të Komitetit Olimpik Ndërkombëtar (IOC) Thomas Bach, në ceremoninë e hapjes së Lojërave Olimpike pritet të marrin pjesë edhe Sekretari i Përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara, António Guterres dhe Tedros Adhanom Ghebreyesus, Drejtori i Përgjithshëm i Organizatës Botërore të Shëndetësisë.