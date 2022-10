Në kërkim të kryeministrit të ri britanik: a do të ketë Johnsoni një shans të dytë?

Pas dorëheqjes së kryeministres britanike Liz Truss, gara për ta pasuar atë ka marrë vrull. Brenda Partisë Konservatore po merr formë një mosmarrëveshje veçanërisht rreth kandidaturës së ish-kryeministrit dhe paraardhësit të Truss, Boris Johnson. Ish-ministri i Financave Rishi Sunak, Ministrja e Çështjeve Parlamentare Penny Mordaunt, si dhe Sekretarja e Brendshme Suella Braverman, e cila dha dorëheqjen vetëm të mërkurën e kaluar, u panë fillimisht si kryesues.

Në Londër po presim me padurim aplikimet zyrtare. Ministri i Ekonomisë i Britanisë, Jacob Rees-Mogg ishte anëtari i parë i kabinetit që doli në favor të kthimit të Johnson-it si kryeministër. "Unë mbështes Borisin" ("Unë mbështes Borisin"), shkroi në Twitter të premten ky mbështetës i vijës së ashpër të Brexit-it, i konsideruar ekscentrik. Ai gjithashtu e shoqëroi tweet-in e tij me hashtagun #BORISorBUST (në shqip: Boris ose thyej).

A do ta pasojë ai? Liz Truss dhe Rishi Sunak, 25.07.2022

Johnson është ende nën hetim

Ka raportime se ish-kryeministri Johnson, i cili u largua nga detyra vetëm në fillim të shtatorit për shkak të skandaleve të shumta, është i interesuar për një kandidaturë të re. Pasardhësja e tij, Truss, e njoftoi dorëheqjen e saj të enjten, pas vetëm 45 ditësh në detyrë.

Fillimisht ishte e paqartë, megjithatë, nëse Johnsoni do të merrte mbështetje të mjaftueshme brenda grupit parlamentar. Për më tepër, aktualisht në Parlament po zhvillohet një hetim nëse Johnsoni gënjeu në lidhje me çështjen Partygate mbi festat e ndaluara gjatë mbylljes së pandemisë, në selinë e qeverisë në Downing Street 10.

Propozimet pranohen deri të hënën pasdite

Kreu i ri i qeverisë duhet të zgjidhet jo më vonë se 28 tetori. Për të hyrë në garë, kandidatët duhet të kenë mbështetjen e të paktën 100 deputetëve, siç njofton partia. Propozimet mund të dorëzohen deri të hënën (15:00 CEST).

Mirupafshim... dhe përshëndetje? Boris Johnson, duke u larguar nga Downing Street 10 më 13 korrik.

Nëse më shumë se dy kandidatë e kapërcejnë këtë pengesë, votimi brenda grupit parlamentar do të vendosë ndërmjet kandidatëve. Nëse do të mbeten dy finalistë, baza e partisë mund të vendosë mes tyre gjatë javës me një votim online.

A do të marrë Johnsoni votat e nevojshme?

Por ka mundësi edhe që vendimi të merret më herët nëse njëri nga dy finalistët tërhiqet vullnetarisht. Kjo mund të funksionojë në favor të Johnson-it. Ish-ministrja e kulturës Nadine Dorries, një bashkëpunëtore e ngushtë e Johnson-it, e përshkroi ish-kryeministrin si fitues. Sky News citoi një anëtar të kabinetit të thoshte se Johnson-i ishte në gjendje të siguronte votat e nevojshme për të qëndruar.

Por ka edhe kundërshtarë të prerë të një rikthimi të Johnson-it. Deputeti i konservatorëve, Crispin Blunt, tha për Sky News se 58-vjeçari nuk ishte ai që do të rivendoste imazhin e partisë. Deputeti Roger Gale njoftoi se do të largohej nga partia nëse Johnsoni do të kthehej në Downing Street.

Liberalët bëjnë thirrje që Trussit të mos marrë kompensim

Dorëheqja e Truss-it u shkaktua nga trazirat e tregut për agjendën e saj radikale ekonomike, e cila gjithashtu solli kritika të rënda brenda radhëve të partisë së saj.

Udhëheqësi i Liberal Demokratëve të opozitës, Ed Davey, kërkoi që Trussi të mos merrte kompensimin prej 115.000 paundësh në vit, që është normë për ish-kryeministrat. "Të punosh 45 ditë nuk duhet të të japë një pension që është shumëfish i asaj që marrin njerëzit e zakonshëm atje pas një pune të tërë”, tha Davey për radio stacionin LBC.

