Mercedes-Benz largohet plotësisht nga Rusia

Prodhuesi gjerman i automjeteve, Mercedes-Benz po shet aksionet që ka ende në Rusi tek një investitor vendas. Kompania e shpërndarjes dhe fabrika e montimit të makinave të pasagjerëve, e cila ende punëson më shumë se 1000 vetë, do t'i shiten investitorit rus Avtodom, tha koncerni pjesë e bursës gjermane DAX. Shefi i financave, Harald Wilhelm shtoi se kjo masë nuk do të kishte pasoja financiare shtesë.

Përfundimi i transaksionit megjithatë është ende duhet të miratohet nga autoritetet administrative. Wilhelm foli për një "hap konsekuent", pasi kompania kishte ndaluar tashmë eksportin e automjeteve në Rusi dhe prodhimin në vend që në fillim të marsit, pas fillimit të sulmit rus ndaj Ukrainës.

Në gjysmën e parë të vitit, mbyllja e aktiviteteve në Rusi në përgjigje të luftës në Ukrainë dhe sanksioneve të lidhura me BE rezultoi në shpenzime prej 700 milionë eurosh. Në mungesë të efekteve të tjera, Mercedes nuk pret as amortizime dhe as të ardhura nga shitja.

Aktiviteti rus shitet për një euro

Koncerni francez i automjeteve Renault e shiti së fundmi biznesin e tij në Rusi për një rubël. Partneri i tij japonez Nissan ia shiti aktivitetet në Rusi një kompanie publike ruse për një euro dhe iu desh të amortizojë ekuivalentin e 685 milionë eurove. Nissan dhe Renault kanë negociuar një klauzolë riblerjeje brenda gjashtë viteve. Mercedes-Benz ka siguruar gjithashtu një opsion riblerjeje.

Por kompanitë e tjera aktualisht e kanë më të vështirë të shkëputen plotësisht nga tregu rus. Vetëm dje, shefi financiar i SAP, Luka Mucic tha se grupi i softuerës nuk ishte larguar plotësisht nga biznesi i tij në Rusi deri në fund të vitit siç ishte planifikuar. Kompania ia atribuon përgjegjësinë për këtë kërkesave ligjore të vendosura ndaj klientëve dhe punonjësve.

Me kusht

Mercedes-Benz në Rusi, megjithatë, ka konfirmuar tashmë se kompania do të largohet nga tregu rus. Qëllimi kryesor i transaksionit me Avtodom ishte përmbushja e detyrimeve ndaj klientëve dhe punonjësve të Mercedes-Benz-it. Nuk është dhënë asnjë informacion për aspektin financiar të marrëveshjes.

Ministria ruse e Industrisë dhe Tregtisë tha se Avtodom-i mund të "tërheqë" kompani të tjera për të "organizuar" prodhimin e përbashkët në fabrikën Jesipovo pranë Moskës. Fabrika u përurua jo më larg se viti 2019, në prani të presidentit rus Vladimir Putin dhe ish-ministrit të Ekonomisë të Gjermanisë Peter Altmaier. Në atë kohë, Putin deklaroi se do të bënte gjithçka që grupi të mos pendohej për angazhimin e tij në Rusi. Qendra e prodhimit u ndërtua për rreth 250 milionë euro.

Fitimi neto u dyfishua

Mercedes-Benz sot publikoi gjithashtu shifrat e tij tremujore. Nga korriku në shtator, Mercedes-Benz e dyfishoi fitimin e tij neto në pothuajse katër miliardë euro. Kështu, koncerni i ka kaluar pritshmëritë e tregut financiar. Të ardhurat për tre muajt u rritën me 19 për qind, në afro 40 miliardë euro.

Sipas kompanisë, ky rezultat ekonomik "solid” shpjegohet me kërkesën e fortë si dhe aplikimin e çmimeve më të larta.

"Në kombinim me disiplinën e kostos, ne po e bëjmë biznesin më elastik dhe po vendosim kështu ritmin për muajt e ardhshëm," tha Wilhelm. Nëse inflacioni i kostos së lëndës së parë, për shembull, do të bëhej edhe më i lartë, do të nevojiteshin masa shtesë të efikasitetit, shtoi ai pa dhënë detaje. Pozicionet e tjera duhet të eliminohen ende në administratë dhe jo në prodhim.

tgsch, dpa