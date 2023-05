Mbi 50 vjet në skenë - ndahet nga jeta Tina Turner

'The queen of rock'n roll', Tina Turner ndërroi jetë në moshën 83 vjeçare në Küsnacht, Kantoni i Zyrihut në Zvicër. Pas një sëmundjeje të gjatë legjenda e skenës u shua në paqë në shtëpinë e saj pranë familjes.

Plot 50 vjet Tina Turner ka interpretuar në skenë, duke lënë gjurmë në botën e muzikës rock'n roll dhe ka shitur mbi 180 milionë albume e ka fituar tetë Grammys.

Fillimet e karrierës

Një zë tipik, padyshim që është Tina Turner dhe ky është hiti i parë i saj, që zuri vendin e 27-të në US-Charts në gusht të vitit 1960.

Në fakt këngën duhej ta regjistronte në studio Art Lassiter pranverën e vitit 1960, solisiti i grupit të Ike Turner-it "Kings of Rhythm". Por Lassite nuk u shfaq dhe Ike dergoi Tinën si soliste në mikrofon. Asokohe ajo quhej Anna Mae Bullock dhe qysh prej dy vjetësh ishte këngëtare e grupit shoqërues të trupës popullore të Ike-ut. Të dy ishin njohur në vitin 1957. Pikërisht në këtë periudhë nisi edhe karriera e pashembullt e Tina Turner-it.

Anna Mae Bullock, me pseudonimin Tina Turner, lindi në vitin 1939 në qytezën Nutbush në Tenese. Në vitin 1955 ajo u transferua në St. Louis, ku u takua me Ike, i cili i ndryshoi jetën. Ai e quajti atë Tina dhe që nga ajo kohë ata bënin turne në mbarë vendin me emërtimin: Ike & Tina Turner-Revue.

Për "Proud Mary" Tina Turner mori më 1970 të parin çmim Grammy Award si këngëtarja më e mirë e ritmit dhe blusë

Tina dhe Ike Turner Fotografi: Bert Reisfeld/dpa/picture alliance

Të dy nuk ishin çift vetëm në skenë, por edhe në jetën private. Në 1962 ata u martuan në Meksiko dhe lindën dy djem. Profesionalisht ata i ngjitën vazhdimisht shkallët e karrierës. Edhe në Evropë zëri i jashtëzakonshëm i Tinës tërhoqi vëmendjen, kur ajo në 1966 këndoi simfoninë pop „River Deep, Mountain High", për të cilën u pagua me 25.000 dollarë.

Vitet më të sukseshme të Ike & Tina Turner-Revue u karakterizuan nga turnetë e përbashkët me Rolling Stones, spektaklet e rregullta në Las Vegas, një marrëveshje joshëse për shitjen e disqeve si dhe honoraret e larta për koncertet live. Ata jepnin 270 koncerte në vit. Me këngën „Proud Mary" ata u ngjitën në vitin 1970 për herë të parë në krye të dhjetë US-Charts më të mira. Kjo këngë u shit me miliona dhe Tina u vlerësua me të parin çmim Grammy Award si këngëtarja më e mirë e ritmit dhe blus.

Ike dhe Tina Turner pranohen në „Rock and Roll Hall of Fame"

Tina Turner dhe Lionel Richie Fotografi: Lennox McLendon/AP Photo/picture alliance

Si çift artistësh Ike dhe Tina Turner në 1991 u pranuan në „Rock and Roll Hall of Fame", ndërkohë që jetën private Tina e përshkruante si një ferr. Ike rezultoi një tiran, i cili e rrihte brutalisht Tinën. Disa herë ajo është shtruar edhe në spital, derisa u arratis në vitin 1976 duke i kthyer shpinën një herë e përgjithmonë bashkëshortit. Ajo u largua me vetëm 36 cent në xhep dhe gjatë divorcit hoqi dorë nga pasuria e përbashkët, por ruajti vetëm emrin, që më vonë i solli famë botërore. Por deri sa ia arriti kësaj, ajo mbijetoi në kushte të vështira, me borxhe dhe me ndihma sociale. Firmat diskografike e refuzonin atë si një yll të perënduar, që nuk mund të tregtohej më. Por në vitin 1984, Tina u rishfaq në skenë me albumin "Private Dancer" dhe kënga „What's Love Got To Do With It" ishte hiti i parë i saj.

Nga turi i koncerteve "Twenty Four Seven" në arenën Arrowhead Pond në Anaheim, Kaliforni në 6 dhjetor 2000 Fotografi: Rose Prouser/REUTERS

Jeta private

Pjesën e dytë të jetës Tina Turner e kaluar në Zvicër.

Tina Turner kishte dy djem, që kanë ndërruar jetë përpara saj në moshën 59 dhe 62 vjeç. Ajo ka pasur dhe dy fëmijë të adoptuar. Me partnerin e saj gjerman, ish-menaxherin muzikor Erëin Bach së fundi Turner jetonte që nga viti 1994 në Zvicër. Ajo ndihej e lidhur fort me këtë vend dhe më 2013 mori nënshtetësinë zvicerane. Po në atë vit u realizua edhe martesa mes Turner dhe Bach në vendbanimin e tyre në Küsnacht, kantoni i Zyrihut.