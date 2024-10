Izraeli raporton luftime me trupa tokësore në Libanin jugor

Izraeli deklaroi se kishte nisur një operacion tokësor "të lokalizuar" natën kundër Hezbollahut. Ushtria izraelite ka raportuar për luftime të ashpra me Hezbollahun në Libanin jugor.

Operacion me trupat tokësore

Pas fillimit të ofensivës tokësore kundër Hezbollahut, ushtria izraelite tha se është angazhuar në luftime të rënda me milicinë e Hezbollahut në Libanin jugor. Kjo u bë e ditur nga një zëdhënës përmes platformës X.

Ushtria izraelite ka paralajmëruar popullsinë civile libaneze të mos udhëtojë në jug të vendit të tyre. Një zëdhënës i ushtrisë publikoi një "paralajmërim urgjent për banorët e Libanit jugor" në arabisht në platformën X. Ka "luftime intensive në pjesën jugore të vendit, ku anëtarët e Hezbollahut përdorin mjedisin civil dhe popullsinë si mburoja njerëzore për sulmet”.

Lumi Litani si kufi

Deklarata u bën thirrje qytetarëve të mos udhëtojnë në jug të lumit Litani, i cili ndodhet rreth 30 kilometra nga kufiri. Sipas një rezolute të OKB-së, luftëtarët e Hezbollahut nuk mund të shkojnë në jug të kësaj linje. Megjithatë, pas luftës së fundit në Libanit në vitin 2006, milicia Hezbollah u kthye gradualisht në zonë.

Fotografi: Baz Ratner/AP/picture alliance

Aviacioni dhe artileria mbështesin trupat tokësore

Forcat ajrore dhe artileria izraelite mbështesin trupat tokësore duke kryer "sulme të sakta kundër objektivave ushtarake” në këtë zonë.

Ushtria po bën gjithçka që është e nevojshme për të mbrojtur qytetarët e Izraelit dhe për t'i kthyer qytetarët e Izraelit verior në shtëpitë e tyre, shtoi ai. Izraeli dëshiron të mundësojë kthimin e 60.000 izraelitëve që u dëbuan nga zonat përgjatë kufirit prej sulmeve të Hezbollahut disa muaj më parë.

Goditje me raketa në Izrael

Raketa u hodhën gjithashtu drejt Izraelit herët në mëngjesin e së martës. Ushtria tha në shërbimin Telegram se rreth dhjetë predha ishin kapur në rajonin Meron në Izraelin verior. Disa thuhet se kanë rënë në fushë të hapur. Përveç kësaj, mbrojtja ajrore kapi një dron dhjetëra kilometra larg brigjeve të Izraelit qendror, u tha më tej.

Hezbollahu tha se sulmoi dy herë ushtarët izraelitë në Metula, një qytet që ndodhet në vijën ndarëse midis Izraelit dhe Libanit.

Alarmet për raketa janë lëshuar në zonën metropolitane të Tel Avivit. Një shpërthim i shurdhër është dëgjuar në qendër të qytetit, sipas banorëve. Ushtria izraelite tha se alarmi ishte shkaktuar nga predha që vinin nga Libani. Hollësi ende pritet të jepen.

Më parë, ushtria izraelite njoftoi se kishte krijuar një "zonë të mbyllur ushtarake" në tre qytete kufitare në veri të Izraelit. Zonat e prekura janë Metula, Misgav Am dhe Kfar Giladi.

Fotografi: Fadel Itani/NurPhoto/IMAGO

Bombardime të reja pranë Bejrutit

Sipas raporteve të agjencisë, Forcat Ajrore izraelite bombarduan sërish objektiva në periferitë jugore të kryeqytetit libanez Bejrut në mbrëmje. Re tymi të zi u ngritën mbi zonën pranë aeroportit ndërkombëtar.

Dëshmitarë okularë raportuan dëme masive në lagjen e prekur të banimit të Haret Hreik. Disa ndërtesa u shkatërruan.Operacionet e pastrimit u kryen në mëngjes për pastrimin e rrugëve.

Sipas burimeve ushtarake izraelite, sulmet kishin në shënjestër disa fabrika armësh dhe infrastrukturë të milicisë Hezbollah në periferitë jugore të Bejrutit. Sulmet u kryen duke përdorur informacionin e dhënë nga shërbimet e fshehta, tha ushtria në një deklaratë.

Kryeministri i përkohshëm libanez Nadjib Mikati foli për një nga periudhat më të rrezikshme në historinë e vendit të tij.

SHBA paralajmëron Iranin

Sekretari amerikan i Mbrojtjes Lloyd Austin shqiptoi ​​një paralajmërim për Iranin pas fillimit të ofensivës tokësore izraelite. Ai shkroi në platformën X pas një bisede telefonike me homologun e tij izraelit Joav Galant: "Unë tërhoqa edhe një herë vëmendjen për pasojat e rënda për Iranin nëse vendos të nisë një sulm të drejtpërdrejtë ushtarak kundër Izraelit".

Austin e bëri të qartë se SHBA mbështesin të drejtën e Izraelit për të mbrojtur veten.

Fotografi: Kevin Wolf/AP Photo/picture alliance

Pentagoni rrit praninë ushtarake

Pentagoni tha se po përshtaste aftësitë e tij ushtarake në Lindjen e Mesme bazuar në situatën aktuale. "Ne kemi rritur gatishmërinë operacionale të forcave shtesë amerikane për t'iu përgjigjur situatave të ndryshme të paparashikuara," tha zëdhënësja Sabrina Singh.

Trupat tashmë të dislokuara në Lindjen e Mesme do të qëndrojnë në terren më gjatë. Trupat e planifikuara fillimisht për t'i zëvendësuar do të thirren si përforcime. Kjo ka të bëjë veçanërisht me mbrojtjen ajrore.

Situatë dramatike në Liban

Si pjesë e sulmeve izraelite në ditët e fundit, dhjetëra mijëra libanezë janë larguar nga fshatrat dhe qytetet e tyre. Shumë prej tyre mbetën në kryeqytet, Bejrut.

OKB e kishte paralajmëruar Izraelin që të mos ndërmerrte një ofensive tokësore.

ag/tgsch