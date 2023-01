Inflacioni në Eurozonë bie në 9.2 për qind

Në dhjetor, çmimet e konsumit në Eurozonë u rritën me 9.2 për qind brenda një viti. Ky ishte vlerësimi fillestar i zyrës së statistikave Eurostat. Norma e inflacionit në nëntor ishte 10.1 për qind, ndërsa në tetor ishte 10,6%. Ekonomistët prisnin një inflacion edhe më të lartë, prej 9.7 për qind.

"Inflacioni në zonën e euros ka rënë ndjeshëm vetëm për shkak se karburantet dhe gazi për ngrohje janë liruar, ndërsa qeveria gjermanemori përsipër pagesat e gazit për shumë qytetarë në dhjetor," tha Jörg Krämer, kryeekonomist në Commerzbank, në një reagim të parë. Në të kundërtën, pa përfshirë energjinë dhe ushqimin, inflacioni në Eurozonë vazhdoi të rritet nga 5.0 në 5.2 për qind. "Nuk mund të bëhet fjalë për ndonjë lehtësim real në çështjen e inflacionit. Banka Qendrore Evropiane (BQE) mbetet nën presion për të rritur ndjeshëm normat e saj të interesit."

Inflacioni i parashikuar nga BQE ende larg

Sipas të dhënave të Eurostat-it, inflacioni është ulur për të dytin muaj me radhë. Pavarësisht rënies, inflacioni edhe më tej është më shumë se katërfishi i objektivit afatmesëm të Bankës Qendrore Evropiane (BQE), që është dy për qind. Mbikëqyrësit e monedhës e konsiderojnë këtë nivel si të përshtatshëm për ekonominë në komunitetin e 20 vendeve anëtare të Eurozonës.

Shumë punëdhënës po u japin punonjësve pagesa shtesë për të përballuar inflacionin

Çmimet e energjisë nxitën përsëri inflacionin në dhjetor, ndonëse jo aq ndjeshëm. Çmimet e energjisë janë rritur me 25.7 për qind, krahasuar me një vit më parë, ndonëse në nëntor ishihn rritur plot 34.9 për qind. Çmimet e ushqimeve, alkoolit dhe duhanit u rritën me 13.8 për qind, nga 13.6 për qind në nëntor. Çmimet e mallrave industriale joenergjetike u rritën me 6.4 për qind në dhjetor. Në nëntor, rritja ishte 6.1 për qind. Shërbimet u rritën me 4.4 për qind në dhjetor.

Ngritja e interesit

Shefja e BQE-së, Christine Lagarde kohët e fundit sinjalizoi se Banka Qendrore Evropiane do të vazhdojë të rrisë normat e interesit edhe në vitin e ri. Në luftën kundër presionit të lartë të çmimeve, BQE rriti me 0.50 pikë përqindjeje normat bazë të interesit në dhjetor. Kjo ndodhi pas dy rritjeve të larta në shtator dhe tetor me 0.75 pikë përqindjeje.

Christine Lagarde

Mbledhja e radhës e BQE-së për normat e interesit është më 2 shkurt. Banka Qendrore i ka rritur normat e interesit katër herë radhazi brenda vetëm pak muajsh. Norma e depozitave që është vendimtare në tregjet financiare është aktualisht 2 për qind.

