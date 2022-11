Industria gjermane rrit numrin e punonjësve për të tetin vit radhazi

Pavarësisht peshës së rritjes së çmimeve të energjisë dhe kërcënimit të një recesioni, industria gjermane vazhdon ta rrisë numrin e punonjësve të rinj. Në fund të gushtit, në sipërmarrjet e industrisë prodhuese që punësonin të paktën 50 persona punonin rreth 5.5 milionë vetë. Ky numër ishte 53.500 punonjës ose një për qind më shumë se një vit më parë, njoftoi të hënën (17.10.) Zyra Federale e Statistikave. "Numri i të punësuarve është rritur kështu për të tetën herë radhazi”, u tha. Krahasuar me korrikun e mëparshëm, ka pasur edhe një rritje prej 24.200 ose 0.4 për qind.

Megjithatë, evolucioni është shumë i ndryshëm nga një degë industriale në tjetrën. Prodhuesit e kompjuterëve, produkteve elektronike dhe optike (+4,1 për qind) dhe pajisjeve elektrike (+3,9 për qind) shënuan edhe një herë rritje të punësimit që ishte shumë mbi mesataren.

Rënie në sektorin e automobilave

Rritjet ishin shumë më të ulëta në sektorin e metalurgjisë dhe përpunimit të metaleve (1.3 për qind). Prodhuesit e produkteve ushqimore dhe ushqimit për kafshë, si dhe inxhinieri mekanike u rritën gjithashtu nën mesataren, me 0.9 për qind secili. Numri i të punësuarve në prodhuesit e makinave dhe pajisjeve të automobilave madje ra me 0.8 për qind.

Bllokim i porosive në industri

Sektori industrial aktualisht ndodhet para një mali me porosi, që po thyen të gjitha rekordet. Në korrik, stoku i porosive arriti nivelin më të lartë që nga viti 2015. Staticienët përmendin kostot e larta të energjisë dhe pengesat e vazhdueshme në furnizime si arsye për porositë e grumbulluara. Këta faktorë bëjnë që porositë të përpunohen vetëm ngadalë.

Industrinë e presin muaj të vështirë. Në gusht, bizneset e reja përjetuan tkurrjen e më të madhe që nga fillimi i luftës ruse kundër Ukrainës. Industria gjermane pranoi më pak porosi të reja edhe në korrik. Porositë e reja ranë me 1.1 për qind. Shitjet madje ranë me 1.8 për qind. "Pasiguria e madhe në lidhje me furnizimin me energji po rëndon mbi bizneset, klimën e investimeve dhe kërkesën për mallra industriale,” ankohet Federata e Dhomave Gjermane të Tregtisë dhe Industrisë (DIHK).

Orët e punës në prodhim në gusht u rritën 6.3 për qind, nga i njëjti muaj një vit më parë në 654 milionë orë. Megjithatë, muaji gusht këtë herë kishte edhe një ditë shtesë pune. Shpenzimet për pagat e punonjësve arritën në rreth 23.8 miliardë euro, një rritje prej 3.6 për qind.

aud (dpa, tgsch)