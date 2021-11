Gjermani - Zgjedhjet parlamentare 2021

Kush do ta pasojë Angela Merkelin? Më 26 shtator 2021 gjermanët votuan për parlamentin e ri. Këto zgjedhje dhe rezultati i tyre u pritën me interes për të mësuar se kush do të qeverisë pas 16 vjetësh të pushtetit nën drejtimin e Angela Merkelit.