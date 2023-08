Gjermani: Si e ndryshoi pandemia industrinë e udhëtimeve

Kjo konfirmohet nga profesori, Ulrich Reinhardt, një studiues iturizmit, i cili drejton Fondacionin për Studimet mbi të Ardhmen. "Shumë gjermanë nuk janë të përgatitur të heqin dorë nga relaksimi, të shkëputen nga rutina e jetës së tyre të përditshme, të shijojnë përvoja të reja, diellin, plazhin dhe oqeanin," tha Reinhardt për DW.

Udhëtimi mbetet i popullarizuar në Gjermani

Turizmi i brendshëm është rikthyer gjithashtu. Industria gjermane e mikpritjes regjistroi 47 milionë fjetje në maj të këtij viti, që shënon një rritje prej 5.8% krahasuar me periudhën para COVID-19. Shoqata Gjermane e Udhëtimeve raporton gjithashtu, se udhëtimi po kthehet në nivelet e para pandemisë. "Ka shumë më shumë kërkesë për udhëtime jashtë vendit, megjithëse shumë familje janë shumë të vetëdijshme për çmimet dhe favorizojnë paketat gjithëpërfshirëse," thotë ai. Ekziston gjithashtu një tendencë për të rezervuar pushimet në avancë.

Vlen të theksohet, se pandemia COVID-19 ka ndryshuar thellësisht se si dhe kur njerëzit udhëtojnë për punë.

"Ndryshimet e shkaktuara nga koronavirusi janë më të dukshme dhe ndoshta më të qëndrueshme në fushën e udhëtimeve të biznesit”, thotë një zëdhënëse e Shoqatës Federale të Industrisë Gjermane të Turizmit (BTW). Ajo shton se "në veçanti, dixhitalizimi dhe përdorimi i video-konferencave ka bërë që të ketë shumë më pak udhëtime biznesi tani sesa ka pasur përpara pandemisë COVID-19”.

Pandemia rrit nxitjen e dixhitalizimit

Sipas BTW, pandemia nisi një lëvizje të shpejtë dixhitalizimi në industrinë e udhëtimeve dhe mikpritjes. Sot, ka shumë më tepër mundësi për të kërkuar shërbimin e klientit në internet dhe për të rezervuar tavolina restorantesh ose bileta për atraksione turistike në internet. Për më tepër, shumë kompani kanë rinovuar ndjeshëm praninë e tyre të përgjithshme në internet.

Ndikimi afatgjatë i pandemisë mund të ndihet edhe në sektorin e aviacionit. Sipas statistikave të fundit nga Shoqata Gjermane e Aeroporteve (ADV), numri i pasagjerëve në aeroportet gjermane në pesë muajt e parë të 2023 ishte ende 27% nën të njëjtën periudhë të vitit 2019. Zona më e prekur janë fluturimet e brendshme. Ndërsa 2.1 milionë pasagjerë nisën fluturimet e brendshme në maj 2023, kjo shifër ishte më shumë se dyfishi në maj 2019. Ndër të tjera, një numër i reduktuar i lidhjeve të fluturimeve brenda Gjermanisë është shkaku për këtë mungesë, thotë ADV. Për më tepër, më shumë njerëz po zgjedhin shërbimet hekurudhore.

Në të gjithë industrinë e aviacionit, sot ofrohen më pak lidhje fluturimesh sesa në vitin 2019. Fotografi: Marcel Kusch/dpa/picture alliance

Kërkesë e lartë për udhëtim

Në të gjithë industrinë e aviacionit, sot ofrohen më pak lidhje fluturimesh, sesa në vitin 2019. Në të njëjtën kohë, kërkesa është rritur në qiell, duke rritur tarifat e fluturimit. Sipas të dhënave nga Zyra Federale e Statistikave të Gjermanisë, biletat ishin 52,6% më të shtrenjta në gjysmën e parë të 2023 sesa në gjysmën e parë të 2021. Paketat e pushimeve janë bërë gjithashtu më të kushtueshme. Paketa të tilla kushtojnë rreth 10.2% më shumë në gjysmën e parë të 2023 se në të njëjtën periudhë të një viti më parë.

Pavarësisht kostove të tilla në rritje dhe inflacionit, njerëzit janë ende të prirur për të udhëtuar tani që pandemia ka mbaruar, thotë studiuesi i turizmit Ulrich Reinhardt. Kjo reflektohet, për shembull, në kohëzgjatjet e pushimeve. Në vitin 2022, gjermanët kaluan mesatarisht 13 ditë pushime, që është pothuajse dy ditë më shumë se në vitin 2021. Në vitet para pandemisë, gjermanët kishin bërë pushime gjithnjë e më të shkurtra. E kundërta duket se po ndodh tani.

Siguria e udhëtimit tani është një dëshirë kryesore

Në vazhdën e pandemisë, pushuesit i kushtojnë rëndësi shumë më të madhe udhëtimit të sigurt, thotë Reinhardt. Tregjet e veçanta si pushimet në kamping, të cilat janë bërë shumë të njohura që nga pandemia, mund të përfitojnë nga kjo. Nëse kërkesa për udhëtime në distanca të gjata do të mbetet aq e lartë sa është aktualisht, nga ana tjetër, është e diskutueshme, thotë ai. Çmimet e larta dhe diskutimet mbi burimet natyrore dhe ndotjen do të kenë më shumë ndikim në udhëtimet ndërkombëtare në të ardhmen, mendon ai. Megjithatë, gjermanët me shumë gjasa do të vazhdojnë të shijojnë eksplorimin e botës.