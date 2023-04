Gjermani: Mungesa medikamentesh nuk duhet të ketë më

Qeveria gjermane ka miratuar një projektligj me të cilin Ministria Federale e Shëndetësisë dëshiron të shmangë mungesat e disa medikamenteve të papatentuara në të ardhmen. Prej vitesh, ka pasur mungesa të shpeshta veçanërisht për produkte të destinuara për trajtimin e kancereve dhe antibiotikë. Në fund të vitit të kaluar dhe në fillim të vitit, në shumë farmaci mungonin edhe disa medikamente për fëmijë.

Për të shmangur sa më mirë probleme të tilla në të ardhmen, ligji trajton kryesisht një pikë qendrore: paratë. Vetë Ministri Federal i Shëndetësisë Karl Lauterbach pranoi se Gjermania kishte "ekonomizim të ekzagjeruar" në furnizimin me ilaçe. Qeveria Federale tani dëshiron ta korrigjojë këtë "me masë".

Për prodhuesit e medikamenteve duhet të bëhet sërish më interesante furnizimi i Gjermanisë. Deri tani, fondet e sigurimeve shëndetësore duhet të respektojnë kriteret që synojnë kufizimin e kostove kur blejnë të ashtuquajturat medikamente gjenerike, pra të papatentuara. Një shumë fikse përcakton, për shembull, një vlerë maksimale për rimbursimin e medikamenteve të caktuara. Kjo shpesh nënkupton për fondet e sigurimeve shëndetësore zgjedhjen e furnizuesit më të lirë, por për kompanitë prodhuese marzhe të ulëta fitimi kur shesin në Republikën Federale.

"Fëmijët në radhë të parë"

Duke iu referuar muajve të fundit, Lauterbachu theksoi parimin "fëmijët në radhë të parë". Nuk dua të kaloj sërish një situatë ku nuk mund të kujdesemi për fëmijët”, tha ministri socialdemokrat. Sipas tij, kjo është e "papranueshme” në një "vend të mirëqenë” si Gjermania.

Kjo është arsyeja pse shumat fikse ose kontratat e zbritjes të negociuara me prodhuesit do të shfuqizohen në të ardhmen për furnizimin me ilaçe për fëmijët. Gjithashtu, ligji u jep kompanive farmaceutike mundësinë që një herë të rrisin çmimet e tyre të shitjes deri në 50 për qind të çmimit të fundit të referencës në fuqi.

Sistemi i paralajmërimit të hershëm dhe opsionet e tregtimit

Përveç lehtësimit të rregulloreve të çmimeve, masa të tjera duhet të garantojnë një furnizim më të sigurt të medikamenteve. Mungesat e menjëhershme duhet të zbulohen në të ardhmen shumë më herët në mënyrë që të mund të ndërmerren veprime korrigjuese. Për këtë, Instituti Federal për medikamentet dhe Produktet Mjekësore duhet të zhvillojë një lloj sistemi të paralajmërimit të hershëm.

Për të rritur sigurinë e furnizimit do të jetë i detyrueshëm stoku i disa medikamenteve. Sipas Lauterbach-ut, ligji parashikon një "ruajtje" prej të paktën tre muajsh.

Dhe nëse një medikament me recetë mbaron, farmacitë duhet të jenë në gjendje të përdorin alternativa më lehtë në të ardhmen. Për këtë duhen zbutur të ashtuquajturat rregulla shkëmbimi. Nëse një medikament nuk është i disponueshëm, mund të shpërndahet një produkt me të njëjtat substanca aktive - pa pasur nevojë që pacientët të vizitojnë përsëri mjekun e tyre për një recetë të re. Farmacitë dhe shitësit me shumicë duhet të marrin një shtesë për shkëmbimin.

Më shumë prodhim në BE

Në ligjin e saj, Ministria Federale e Shëndetësisë planifikon gjithashtu të luftojë një mungesë të afërt duke rritur numrin e prodhuesve farmaceutikë - dhe këta do të duhet të prodhojnë më shumë në BE në të ardhmen. Ligji fillimisht fokusohet te antibiotikët, por rregullat më vonë mund të shtrihen në prodhimin e medikamenteve kundër kancerit.

Gjatë tenderëve, interesi kryesor nuk do të jetë vetëm të dihet se cili furnizues global i ofron medikamentet me çmimin më të mirë. Në të ardhmen, fondet e sigurimeve shëndetësore do të duhet të marrin parasysh më shumë kompanitë që prodhojnë përbërës aktivë në BE gjatë tenderimit.

GKV kritikon ligjin

Shoqata e fondeve të sigurimeve shëndetësore (GKV) kishte shprehur tashmë dyshime përpara vendimit të kabinetit federal nëse ligji i planifikuar do të ndihmonte vërtet për të luftuar mungesat e mundshme të furnizimit. Qeveria federale "po vendos gjithçka në një kartë: më shumë para për industrinë farmaceutike", kritikoi Stefanie Stoff-Ahnis, anëtare e bordit të GKV-Spitzenverband, në një intervistë me njoftimin për shtyp të agjencisë AFP.

Në të njëjtën kohë, GKV paralajmëroi se me heqjen e shumave fikse dhe kontratat e zbritjes si "instrumente të provuara", konsumatorët mund të përballen me rritjen e çmimeve të medikamenteve dhe rrjedhimisht me një barrë më të lartë financiare.

