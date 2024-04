Gjermani: Gjoba të larta për përdorimin e kanabisit në timon

Gjermani: Drejtuesit e automjeteve që konsumojnë shumë kanabis do të përballen me gjoba të larta në të ardhmen.

Pas legalizimit të kanabisit në fillim të prillit qeveria federale gjermane planifikon që sikurse në rastin e konsumit të alkoolit, ta konsiderojë kundërvajtje administrative të shoqëruar me një gjobë deri në 3,500 euro edhe drejtimin e automjetit nën ndikimin e kanabisit.

Sa i përket nivelit të kanabisit që parashikohet të quhet si rrezik në drejtimin e automjetit kufiri duhet të jetë afërsisht i njëjtë me sasinë prej 0,2 për militër alkool në gjak.

Qeveria gjermane legalizoi së fundi kanabisin për përdorim privat Fotografi: Rolf Vennenbernd/dpa/picture alliance

Kjo do të thotë që nëse një person kapet gjatë drejtimit të automjetit me një nivel THC-je më të lartë se 3.5 nanogram për mililitër në gjak, ai mund të dënohet me një gjobë deri në 3,500 euro. THC-jaështë përbërës i bimës së kanabisit që është kryesisht përgjegjës për efektin dehës.

Kontroll policor për droga dhe alkool Fotografi: Julian Stratenschulte/dpa/picture alliance

Me ligjin për personat që konsumojnë sasi të tepruara kanabisi gjatë drejtimit të automjetit qeveria gjermane ndjek mendimin e një komisioni ekspertësh, i cili rekomandoi vendosjen e një vlere kufi për përdorimin e kanabisit për ata që drejtojnë automjete dhe ndalimin e konsumit të përzier të alkoolit dhe kanabisit në qarkullimin rrugor.

Kanabis për konsum privat

Duke filluar nga 1 prilli në Gjermanipersonave nga mosha 18-vjeçare u lejohet në kushte të caktuara të posedojnë sasi të caktuara kanabisi dhe ta kultivojnë dhe konsumojnë atë privatisht.

Të rriturit e moshës 18 vjeç e lart lejohen të posedojnë 25 gramë në ambiente publike. Brenda banesës lejohen deri në 50 gram të kultivuara privatisht. Privatisht lejohet kultivimi i deri në tri bimësh kanabisi. Duke filluar nga 1 korriku 2024 lejohet edhe krjimi i klubeve të kanabisit për ta kultivar atë kolektivisht.