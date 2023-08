F-16 ose MiG-29: Çfarë mund të bëjnë avionët luftarakë?

Kur merr kthesën, ti zhytesh në sedilje me një forcë shumë herë më të madhe se graviteti i Tokës. Vetëm fitnesi maksimal dhe pantallonat speciale që nxjerrin gjakun nga këmbët ju mbajnë të ndërgjegjshëm. Ju rrallë fluturoni me më pak se 900 km/h.

"Përshpejtimi të merr frymën." Kështu e përshkruan ish-piloti i Forcave Ajrore Gjermane, Joachim Vergin, ndjesinë e fluturimit me një avion luftarak.

Ndoshta mund ta krahasoni atë me një slitë rul, por jo vërtet: forcat në një avion janë shpesh dy herë më të forta. Përveç kësaj, në luftim duhet të trajtohen një mori sistemesh armësh. Lufto, shmangu, mbro. Në raste emergjente, bëhet fjalë për jetë a vdekje, shpesh me shpejtësinë e zërit.

Një motor nën presion të lartë

Avionët luftarakë u përdorën për herë të parë në fund të luftës së fundit të madhe në Evropë:Luftës së Dytë Botërore. Falë motorit të tyre turboxhet, avionët luftarakë fluturojnë shumë më shpejt se avionët me helikë të përdorur deri tani.

Funksionimi i një turboxhet bëhet si më poshtë: ajri thithet dhe ngjeshet në pjesën e përparme të motorit. Më pas, karburanti injektohet në ajrin tani shumë të ngjeshur dhe të ndezur. Ajri më pas nxirret nga motori "me forcë ekstreme", siç shpjegon Robert Kluge, ekspert i aeronautikës në Muzeun Deutsches. Ky ajër më pas përshpejtohet, rezulton, sipas ligjeve të fizikës, në një shtytje që e bën avionin të ecë përpara.

Ukraina MiG në stërvitje: avioni sovjetik u ndërtua më shumë se 1.600 herë Fotografi: Roman Pilipey/dpa/picture alliance

Sulmi ajror me avion

Avionët luftarakë mund të sulmojnë objektivat si në ajër ashtu edhe në tokë. Në luftimet ajrore, një avion mund të shkatërrojë një objektiv edhe gjatë fluturimit duke përdorur raketa ajër-ajër. Në tokë, një avion mund të sulmojë objektivat me raketa ajër-tokë ose të lëshojë bomba të thjeshta me rënie të lirë që bien në tokë pothuajse "sipas ligjeve të fizikës", sipas Leonhard Houben, historian dhe kontribues i pavarur në "Historia". Muzeu Ushtarak Berlin-Gatow.

Teknika e kompromisit

Kur ndërtohet një aeroplan luftarak, duhet të mendohet: A duhet të luftojë avioni aeroplanët e tjerë në fluturim? Dhe a janë këta avionë avionë të tjerë luftarakë të aftë për të mbrojtur veten? Apo duhet që avioni të jetë në gjendje të luftojë efektivisht vetëm objektivat tokësore?

Konsiderata të tilla strategjike pasqyrohen më tej në teknikën e një avioni luftarak: për luftimin ajror, avioni është mjaft i lehtë dhe i manovrueshëm, dhe për rreze të gjatë veprimi është i pajisur me rezervuarë të mëdhenj karburanti.

MiG-29, për shembull, u dërgua në ajër për një qëllim shumë specifik: për të mbrojtur kufijtë e vendeve të Traktatit të Varshavës kundër avionëve të NATO-s.

Kështu, ky i ashtuquajtur interceptor, i vënë në shërbim në vitin 1983, mund të ngrihet shumë shpejt dhe të godasë objektivin e tij. Falë dizajnimit të tij, MiG-29 është jashtëzakonisht i manovrueshëm në luftime ajrore: madje mund të qëndrojë për një kohë të shkurtër vertikalisht në ajër në rrezen e tij. Megjithatë, në fillim, avioni mbante pak karburant për të kursyer peshë, gjë që shpjegonte rrezen e tij të shkurtër të fluturimit.

F-16: një multitalent

Avionët luftarakë modernë kombinojnë një mori aftësish. Sipas Houben, është më ekonomike të ndërtohen të ashtuquajtur avionë luftarakë me qëllime të përgjithshme, pasi ato mund të bëhen në numër të madh në një prodhim.

F-16 është një nga ata avionë me qëllim të përgjithshëm të prodhuar në masë. Ai u zhvillua në vitet 1970 në Shtetet e Bashkuara për t'iu shitur vendeve partnere si një avion me shumë qëllime me kosto të ulët. F-16 është avioni luftarak me numrin më të madh të kopjeve në botë dhe është ende në shërbim. Avioni ende prodhohet në Shtetet e Bashkuara dhe po përmirësohet vazhdimisht.

Houben pretendon se "F-16-të e ndërtuar 20 vjet më parë janë ekuivalente me avionët rusë të ndërtuar ndoshta tre ose pesë vjet më parë". Një nga arsyet për këtë është se në Rusi zhvillimi i teknologjisë së avionëve luftarakë u vonua në vitet 1990, gjë që çoi në largimin e shumë talenteve.

Më shumë një sistem armësh sesa një armë

Përveç teknikës së një avioni, armatimi i tij është thelbësor. Pa të, një avion "është thjesht një zarf, si një makinë zjarrfikëse pa shkallë", thotë Robert Kluge nga Deutsches Museum. Ajo që ka rëndësi është pajisja me sisteme moderne të armëve.

Avionët pastaj mund të japin një kontribut vendimtar në sigurimin e hapësirës ajrore të dikujt. Sepse, ndryshe nga raketat kundërajrore të lëshuara nga sistemet e mbrojtjes kundërajrore me bazë tokësore, avionët janë shumë të lëvizshëm dhe kështu mund të sigurojnë një zonë të madhe dhe, me raketa moderne ajër-ajër, të gjuajnë raketa në fluturim të plotë.

Sistemi Patriot në asfalt Fotografi: Ints Kalnins/REUTERS

Sipas Leonhard Houben, luftimet si në filmat e Hollivudit midis avionëve të kombeve armike nuk kanë gjasa, megjithatë. Në ditët e sotme, avionët luftarakë zakonisht luftojnë me raketa jashtë hapësirës ku mund të shihen.

Ashtu si me tanket e betejës, rregulli është shpesh: i pari që gjuan dhe godet në shenjë fiton. Raketat moderne ajër-ajër, pasi lëshohen, afrohen pothuajse pa u ndjerë në objektivin e tyre dhe e aktivizojnë radarin e tyre vetëm pak para goditjes. Atëherë është shpesh tepër vonë për ta shmangur atë.

Trajnimi i pilotëve kërkon vite

Megjithatë, një pilot avioni luftarak duhet të dijë gjithashtu të luftojë nga afër, kur janë shkrepur të gjitha raketat. Bëhet fjalë për zotërimin e shumë detyrave në kushte ekstreme. Kjo është arsyeja pse pilotët nuk trajnohen brenda natës: për Eurofighter-in gjerman, periudha e praktikës zgjat pesë deri në gjashtë vjet dhe kushton pesë milionë euro - për pilot. Çdo pilot shpesh mëson të fluturojë vetëm me një lloj avioni luftarak - ritrajnimi në një avion tjetër është i kushtueshëm. Kur Vergin kaloi nga avioni luftarak Phantom në Tornado, trajnimi zgjati shtatë muaj.

Gjatë fluturimit të tij të parë me një avion, një motor ndaloi, thotë ish-piloti Joachim Vergin. Edhe pse ishte i frikësuar, ai e dinte saktësisht se çfarë të bënte përmes "stërvitjes dhe praktikës", qëndroi i qetë dhe uli avionin në mënyrë të sigurt.

Avioni si mit

Megjithatë, në kohë lufte, avionët luftarakë janë më shumë se shuma e aftësive të tyre teknike. Robert Kluge kështu e përshkruan aeroplanin si një "mit”, sepse ndryshe nga njerëzit, ai mund të lëvizë edhe në dimensionin e tretë.

Një avion luftarak mund të konsiderohet gjithashtu një simbol që mund të rrisë moralin e trupave të tij. Dhe si një pjesë e rëndësishme e shahut në strategjinë e një lufte: vetëm fakti i zotërimit të saj mund të mjaftojë për t'i bërë armiqtë të ndryshojnë mendje.