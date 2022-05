Evropa

Europol për furnizimet me armë: Të evitohen situata si në Ballkan

Në lidhje me furnizimet me armë në Ukrainë, Europol është shprehur me shqetësim, se furnizimet me armë nga BE drejt Ukrainës në plan afatgjatë mund të bien në duar të gabuara.