Erdogani vendosi të shpallë zgjedhje të parakohshme

"Unë do të përdor autoritetin tim (...) për të caktuar datën e zgjedhjeve me 14 maj 2023", bëri të ditur presidenti turk Rexhep Tajip Erdogan. Por Erdogan tha se këto "nuk janë zgjedhje të parakohshme". Presidenti Erdogan është edhe lideri i partisë qeverisëse konservatore islamike AKP.

Për të mos prishur datat e provimeve në shkolla, ai ra dakord për këtë orar të zgjedhjeve me partnerin e vogël ultra-nacionalist të koalicionit MHP. Zgjedhjet në Turqi është dashur të mbahen me 18 qershor të këtij viti.

Solidariteti i opozitës

Recep Tayyip Erdogan

Zgjedhjet shihen si një sprovë e madhe për Erdoganin, i cili është në pushtet për 20 vjet. Ai u zgjodh kryeministër në vitin 2003, ndërsa president i shtetit është prej vitit 2014. Sipas sondazheve, rizgjedhja e tij nuk është e sigurt. 68-vjeçari aktualisht është nën presion të jashtëzakonshëm politik të brendshëm, veçanërisht për shkak të krizës ekonomike dhe normës jashtëzakonisht të lartë të inflacionit në vend.

Ekrem Imamoglu

Opozita, e cila ka formuar pothuajse e tëra një aleancë të përbashkët elektorale, shpreson se do të arrijë ta fitojë pushtetin dhe ta largojë Erdoganin pas 20 vitesh qeverisjeje. Ajo bëri të ditur se do të shpallë kandidatin e saj të përbashkët për president në shkurt.

Kryetari i Bashkisë së Stambollit Ekrem Imamoglu (52) nga partia social-demokrate CHP, partia më e madhe opozitare, konsiderohet një kandidat i mundshëm për zgjedhjet presidenciale. Në dhjetor, megjithatë, Imamoglu u dënua me më shumë se dy vjet burg dhe iu ndalua të merret me politikë. Por aktgjykimi nuk është ende ligjërisht i plotfuqishëm. Një numër i konsideruar vëzhguesish politikë supozojnë se kreu i CHP, Kemal Kilicdaroglu do të mbështesë opozitën në garën politike kundër Erdoganit.

bc/wa/gri (afp, dpa)