EMA miraton vaksinën e Biontech edhe për fëmijët

Agjencia Evropiane e Barnave EMA miratoi përdorimin e vaksinës së Biontech & Pfizer për fëmijët nga pesë vjeç e lartë. Komisioni përgjegjës i EMA-s rekomandoi në Amsterdam zgjerimin e grupmoshave që mund të vaksninohen me preparatin e Biontech dhe partnerit të tij amerikan Pfizer. Fjala është për grupmoshat pesë deri në njëmbëdhjetë vjeç. Doza për këta fëmijë do të jetë më e ulët se sa për të rinjtë nga dymbëdhjetë vjeç e lart. Vaksina do të jepet si edhe tek të rriturit në formën e dy injeksioneve në krahun e sipërm në një distancë kohore prej tri javësh.

Vendimi përfundimtar pritet të merret nga Komisioni Evropian, por kjo konsiderohet si çështje formale. Deri tani vaksina e Biontech Biontech dhe partnerit të tij amerikan Pfizer, është miratuar në Bashkimin Evropian për personat nga mosha dymbëdhjetë vjeç e lart.

Në Izrael vaksinimi i fëmijëve të moshës midis 5 - 11 vjeç nisi këtë javë

Vaksina e njohur me emrin Comirnaty ishte e para që nga katër vaksinat që u lejuan nga BE-ja më 21 dhjetor 2020, fillimisht për grupmoshat nga 16 vjeç e lart. Në fund të majit vaksina u lejua edhe për fëmijët nga dymbëdhjetë vjeç e lart.

Në SHBA deri tani janë vaksinuar me vaksinën e Biontech/Pfizer rreth tre milionë fëmijë e të vegjël. Në Izrael dhe Kanada vaksinimi i fëmijëve të moshës midis pesë dhe njëmbëdhjetë vjeç nisi këtë javë.