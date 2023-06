Eksportet gjermane rriten papritur në prill

Eksportet gjermane u rritën në fillim të tremujorit të dytë. Në prill, eksportet u rritën me 1.2 për qind krahasuar me muajin mars, në të dhënat e përshtatura për variacionet kalendarike dhe sezonale, duke arritur në 130.4 miliardë euro, njoftoi Zyra Federale e Statistikave. Krahasuar me prillin 2022, eksportet e mallrave janë rritur me 1.5 për qind.

Ekonomistët e anketuar nga agjencia e lajmeve Reuters kishin pritur një rënie prej 2.5 për qind në prill nga marsi. Në muajin mars, pati ende një rënie prej 6.0 për qind.

Eksportet për në Kinë u rritën veçanërisht fuqishëm me 10.1 përqind në 8.5 miliardë euro. Shtetet e Bashkuara mbetën klienti më i madh si vend: shitjet në këtë vend arritën në 13.1 miliardë euro, një rritje prej 4.7 për qind. Nga ana tjetër, eksportet drejt Britanisë së Madhe ranë me 5.2 për qind në 6.1 miliardë euro, ato drejt Rusisë me 17.8 për qind në 0.7 miliardë euro. Importet ranë 1.7 për qind në 112 miliardë euro, pothuajse dy herë më shumë se sa pritej.

Fotografi: Christian Charisius/dpa/picture alliance

"Perspektiva të përziera"

"Rritja nuk është aspak e mjaftueshme për të kompensuar rënien e mprehtë të muajit të kaluar," komentoi kryeekonomisti Alexander Krüger i bankës private Hauck Aufhäuser Lampe. Sipas tij, perspektiva është e përzier. "Impulset e parashikueshme në rënie nga Kina dhe Shtetet e Bashkuara e çelin pak perspektivën e eksportit.""

Megjithatë, në përgjithësi, të dhënat mbështesin perspektivën e një rikuperimi të lehtë të produktit të brendshëm bruto në tremujorin e dytë. Në dy tremujorët e mëparshëm, ekonomia gjermane kishte rënë në recesion, kryesisht për shkak të uljes së shpenzimeve konsumatore, për shkak të godites së konsumatorëve nga inflacioni.

aud (dpa, tgsch)