Ekonomistët presin rritje të moderuar të ekonomisë gjermane

10/11/2023 10 Nëntor 2023

Në raportin e tyre vjetor, ekspertët e ekonomisë gjermane vlerësojnë se ekonomia gjermane do të rritet sërish në vitin 2024. Por kjo rritje do të jetë e moderuar, me 0.7 për qind.