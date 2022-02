Donald Trumpi po “përgatit terrenin” për një garë të re presidenciale

Në një miting të fundit në Teksas, Donald Trumpi foli për Hillary Clinton-in dhe se si iu vodhën atij zgjedhjet e 2020 nga mashtrimi i votuesve.

"Zgjedhjet e vitit 2020 u manipuluan dhe të gjithë e dinë këtë”, pohoi Trumpi, megjithëse të gjitha pretendimet e tilla janë hedhur poshtë gjerësisht. Gjykata e Lartë e SHBA, e cila është kryesisht konservatore falë gjykatësve të caktuar nga vetë Trump, ka hedhur poshtë një padi që kërkon të përmbysë rezultatet e zgjedhjeve në katër shtete të fushëbetejës.

Nëse kjo retorikë tingëllon e njohur, kjo është për shkak se mesazhi i mitingjeve të Trumpit sot përbëhet nga pjesë që ai ka përdorur që nga kandidimi i tij i parë për president (si urrejtja kundër Hillary Clintonit) dhe komploti i mashtrimit të votuesve, në të cilin ai është fokusuar që nga humbja e tij në 2020.

"Ai po bën atë që ka bërë gjithmonë: ngatërron bazën e tij dhe duke i hedhur mish të kuq”, thotë Brandon Conradis, redaktor i fushatës në faqen e lajmeve politike The Hill dhe ish-bashkëpunwtor i DW.

Falje për sulmuesit e Kapitolit

Fundjavën e kaluar, në manifestimin e tij në Conroe, Donald Trumpi shpalli si të thuash gjithashtu një hit të ri. Ish-presidenti foli më fort se kurrë në mbështetje të kryengritësve që sulmuan Kapitolin e SHBA në Uashington më 6 janar 2021.

"Nëse kandidoj dhe nëse fitoj," tha ai, duke iu referuar zgjedhjeve presidenciale të 2024, "ne do t'i trajtojmë me drejtësi këta njerëz të 6 janarit. Do t'i trajtojmë me drejtësi. Dhe nëse duhen falur, do t'i falim sepse trajtohen kaq padrejtësisht”.

"Kur Trumpi thotë gjëra të tilla provokuese, ai më së shumti kërkon vëmendje”, tha për DW Michael Cornfield, profesor i asociuar i menaxhimit politik në Universitetin George Washington.

Në sulmin e egër në Capitol Hill një turmë e zemëruar ndërpreu seancën e Kongresit që do të zyrtarizonte fitoren zgjedhore të Joe Biden. Pesë persona vdiqën, më shumë se 700 janë paditur që atëherë. Pas sulmit, kundër Trumpit nisi një procedurë shkarkimi gjatë ditëve të tij të fundit në detyrë pasi u akuzua për "nxitje të kryengritjes".

Kundërshtim nga liderë republikanë

Në ditët pas manifestimit në Conroi, shumë republikanë të profilit të lartë folën kundër idesë së Trumpit për të falur ata që sulmuan Kapitolin. Senatori i Karolinës së Jugut dhe aleati i mirënjohur i Trumpit, Lindsey Graham tha se shpreson që autorët "të shkojnë në burg...sepse e meritojnë".

Guvernatori i New Hampshire, Chris Sununu gjithashtu e kundërshtoi fuqimisht idenë. "Sigurisht që jo," i tha Sununu CNN kur u pyet nëse protestuesit e Kapitolit duhet të falen. "O Zot, jo."

Por republikanët e lartë, thonë vëzhguesit, nuk janë gjithsesi audienca e synuar për deklaratat kontestuese të Trump.

"Trumpit nuk i interesojnë" kritikat nga nivelet e larta të partisë së tij, tha Conradis. "Ai i drejtohet bazës së tij dhe ata që sulmuan Kapitolin janë padyshim pjesë e kësaj. Janë[përkrahësit] e guximshëm, ata që do të votojnë për të pa marrë parasysh çfarë."

Trumpi është "njeri i spektaklit"

Afërsia me mbështetësit e tij do të jetë vendimtare nëse Trump vendos të kandidojë për president në 2024. Deklaratat që fillojnë me "Nëse kandidoj dhe nëse fitoj" sigurisht që e bëjnë të tingëllojë si një kandidaturë e Trumpit është një skenar i mundshëm.

"Natyrisht që çdo gjë mund të ndodhë, por ashtu si janë gjërat tani, ai patjetër dëshiron të rikandidojë dhe po përgatit terrenin”, tha Conradis. "Ai nuk dëshiron që njerëzit ta harrojnë. Atij i pëlqen qendra e vëmendjes, ai është një njeri i spektaklit dhe dëshiron vëmendje mediatike."

Cornfield është më pak e sigurt. "Ai është një zbavitës me një pozicion të rëndësishëm politik dhe një të kaluar politike. Por e ardhmja e tij politike është shumë e pasigurt," tha ai.

Pyetje për Ivanka Trumpin

Sido që të jetë, nëse Trump vendos të kandidojë sërish, gjërat duken mirë për ish-presidentin. Në një sondazh të publikuar për herë të parë nga The Hill në fund të janarit, Trumpi mori 57% të votave në zgjedhje hipotetike me tetë kandidatë republikanë në zgjedhjet paraprake në vitin 2024, duke e vënë atë në avantazh të qetë. Në vendin e dytë me 12% është Guvernatori i Floridës Ron DeSantis.

Donald Trumpi ka krijuar gjithashtu rezerva financiare. Ajo mblodhi 51 milionë dollarë vetëm në gjysmën e dytë të 2021, duke i çuar fondet totale në 122 milionë dollarë, sipas dosjeve federale. Shumë prej atyre dollarëve vijnë nga donatorë të vegjël, "amerikanë normalë", siç thotë Conradis. "Kjo në vetvete tregon se sa shumë mbështetje ka ai ende."

Cornfieldi thekson se Trumpi ka shpenzuar vetëm një pjesë të këtyre parave për të mbështetur kandidatët lokalë dhe shtetërorë në zgjedhjet e nëntorit të ardhshëm. Normalisht, shpjegon profesori i politikës, dikush që kërkon të kandidojë për president duhet të shpenzojë shumë më tepër në këtë mënyrë. Por ai mendon se Trumpi po i mban paratë për diçka tjetër.

"Ai është zhytur në padi dhe puna mund të përkeqësohet," tha Cornfield. Dhe një mbrojtje e mirë ligjore është e shtrenjtë.

Ai mund të fitojë përsëri

Natyrisht, Trumpi gjithashtu mund të shpresojë se nuk do t'i duhet të përballet fare me ndonjë gjykatës nëse gjërat shkojnë në mënyrën e tij.

"Pa dashur të jem shumë cinik, një nga motivimet e tij kryesore për të kandiduar është të argumentojë se për shkak se ai kandidon për president, ai është imun ndaj ndjekjes penale," tha Cornfield.

Nëse kjo manovër do të funksionojë është një histori tjetër. Deri tani, mbetet e paqartë nëse Trumpi do të përpiqet të rimarrë Shtëpinë e Bardhë. Por nëse e bën këtë, demokratët do të përballen me një kundërshtar të ashpër.

"Trumpi është ende personi i zgjedhur në vitin 2016”, tha Conradis. "Kjo është arsyeja pse ai mund të fitojë përsëri."