Dhuna ndaj mësuesve në Gjermani

Pushimeve verore pothuajse në të gjitha shtetet gjermane po u vjen fundi. Klasat po mbushen përsëri. Por kjo mund të sjellë edhe dhunë në shkolla, madje edhe kundër mësuesve. Shifrat janë alarmante, situata në shkolla "e frikshme", thotë Gerhard Brand në një intervistë për DW. Është kryetari kombëtar i sindikatës së dytë më të madhe të mësuesve; Shoqata e Edukimit dhe Trajnimit (VBE). Vjeshtën e kaluar, shoqata porositi një studim përfaqësues. Drejtorët e shkollave u intervistuan. Fokusi i studimit: Dhuna ndaj mësuesve. Dhe po rritet.

Dy të tretat e drejtorëve të shkollave të anketuara raportuan se kishin patur raste dhune psikologjike në shkollat e tyre në pesë vitet e fundit. Për shembull, kërcënime ose ngacmime. Në pothuajse një të tretën e të gjitha shkollave të anketuara, ka patur sulme fizike ndaj mësuesve. Zyra Shtetërore e Hetimit Penal në Saksoninë e Ulët, për shembull, ka regjistruar një rritje prej 30 për qind të shkeljeve të sulmeve ndaj mësuesve në vitin 2022 krahasuar me vitin paraprak. Situata është e ngjashme në shtetin lindor gjerman të Saksonisë-Anhalt. Ministria e Brendshme regjistroi 104 krime kundër mësuesve. Nga këto, 43 ishin raste sulmesh dhe 45 raste kërcënimesh.

Disa kohë më parë, një mësues, i cili dëshiron të mbetet anonim, i tha Deutsche Welle se çfarë i ndodhi atij në një mësim gjerman kur donte të zgjidhte një mosmarrëveshje midis dy studentëve. Njëri prej tyre kapi një thikë që më parë ishte përdorur në orën e artit. "Ai pastaj nxitoi tek studenti tjetër me thikën prerëse dhe bërtiti me zë të lartë se do ta vriste."

Mësuesi qëndroi mes nxënësve, u përpoq të ndërmjetësonte. "Por ai më sulmoi me thikë, sepse ishte aq i zemëruar, saqë iu desh të godiste dikë." Mësuesi u plagos lehtë, tha ai për DW.

Dhuna e fyerje ndaj mësuesve në shkolla ende temë tabu Fotografi: Thomas Imo/photothek/Imago Images

Raste të tilla nuk janë të përditshme në shkolla, komenton mësuesi-sindikalist Brand. Megjithatë, statistikat janë vetëm "maja e ajsbergut". "Mund të supozohet se numri i rasteve të pa raportuara është shumë më i lartë." Dhuna ndaj personelit mësimor është ende një temë tabu. Ka shumë njerëz «që nuk guxojnë të flasin për incidentet e dhunës në shkolla», thotë Brand.

Psikologu i shkollës Klaus Seifried nuk e sheh dramatike situatën në shkollat gjermane, ai beson se "incidentet e dhunës nuk po rriten me të vërtetë". Seifried ishte psikolog shkolle për 26 vjet dhe është zëvendëskryetar për psikologjinë e shkollës në Shoqatën Profesionale të Psikologëve Gjermanë. "Tani njerëzit po shohin më nga afër sot dhe po flasin më shumë për këtë," tha ai për DW. Seifried sheh një arsye tjetër për një farë përshkallëzimi në shkolla: ndryshimin brez pas brezi në personelin mësimor. "Shumë nga mësuesit janë ende pa përvojë dhe nuk dinë si t'i përballojnë konfliktet. Dhe barra për mësuesit është rritur për shkak të mungesës së mësuesve dhe orëve zëvendësuese."

Mungesa e madhe e mësuesve

Fakt është se sipas Konferencës së Përhershme të Ministrave të Arsimit dhe Çështjeve Kulturore, deri në vitin 2025 Gjermanisë do t’i mungojnë përafërsisht 25 000 mësues. Shoqata e mësuesve VBE madje e vë mungesën në 50,000. Sipas një sondazhi të shoqatës së mësuesve VBE, 69 për qind e të gjithë drejtorëve të shkollave ankohen për një mungesë flagrante mësuesish. Kjo është "shtylla kurrizore", shpjegon anëtari i bordit të VBE Brand. "Personeli mësimor nuk mjafton." Mbështetja më intensive për nxënësit nga më shumë staf mësimor do të reduktonte agresionin në klasa. Megjithatë, sipas Brand, stafi mësimor do të mungojë në një të ardhme të parashikueshme.

Fotografi: Ute Grabowsky/photothek/Imago Images

Korona e përkeqësoi situatën

Në tre vitet e pandemisë së Koronës nga viti 2020 deri në vitin 2023, situata në shkolla është përkeqësuar edhe një herë, sipas një sondazhi të shoqatës së mësuesve VBE. Gjatë kësaj kohe, nxënësit dhe prindërit ishin nën presion të veçantë psikologjik. Jeta shoqërore ishte e mundur vetëm në një masë shumë të kufizuar. Frustrimi shpesh shprehet në një kontekst shkollor, thonë ekspertët. Psikologu i shkollës Klaus Seifried vëren: «Gjatë periudhës së koronës, sigurisht, kishte nxënës që jetonin në një mjedis pa rregull, vetëm duke qëndruar para televizorit ose kompjuterit.» Dhe sindikalisti Brand përmbledh: "Gjatë pandemisë së Koronës, solidariteti fillestar u kthye në agresivitet në rritje."

Por jo vetëm nxënësit, por mbi të gjitha prindërit kontribuuan në më shumë dhunë dhe shpërbërje të kufijve në shkolla gjatë pandemisë. Në Thüringen sipas një studimi të VBE, 56 për qind e rasteve të dhunës së drejtpërdrejtë psikologjike dhe 70 për qind e rasteve të dhunës në internet në vitet e koronës vinin nga prindërit. Objektivi ishin mësuesit që këmbëngulën në respektimin e rregullave të Koronës. Mësuesit përshkruajnë se si janë akuzuar, për shembull, për drejtimin e shkollës me metoda naziste. Një mësues ka raportuar se është goditur në kofshë dhe stomak.

Shkolla si pasqyrë e një shoqërie gjithnjë e më të brutalizuar

Fakti që rastet e dhunës ndaj personelit mësimor po rriten është edhe për shkak të ndryshimeve në shoqëri. Dhe atje mund të shihet, sipas shefit të VBE Brand, "se prirja për dhunë dhe brutalizim po rritet. Marrëdhëniet me njëri-tjetrin në mënyrë të qartë humbasin respektin, ndihmën dhe miqësinë." Megjithatë, dorëheqja nuk është një opsion, thotë psikologu i shkollës Seifried. Ai ka një recetë kundër dhunës në klasa: "Mësuesit duhet të krijojnë një marrëdhënie pozitive, konstruktive me nxënësit, të vendosin kufij dhe t'u japin atyre mbështetje; dhe me një autoritet pozitiv."