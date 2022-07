Britani e Madhe: Duel i nxehtë televiziv midis pasardhësve të Johnsonit

Kush do të jetë kryeministri "ynë” i ardhshëm? Pikërisht me këtë pyetje e hapi prezantuesja debatin mes Liz Truss-it dhe Rishi Sunak-ut në BBC në orën 21:00, sipas kohës së Mbretërisë së Bashkuar. Por gjatë gjashtë javëve të ardhshme, jo i gjithë vendi do të jetë në gjendje të votojë - vetëm 150.000 deri në 180.000 anëtarët e Partisë Konservatore do të vendosin me postë. Partia e mban sekret numrin e saktë të votuesve.

Debat i nxehtë

Debati shpejt bëhet i nxehtë, siç pritej për temën e taksave. Ministrja e Jashtme Truss premton se do të veprojë menjëherë, pasi populli po kalon krizën më të madhe ndër breza për shkak të kostos së lartë të jetesës. Ajo foli konkretisht: "Do të anuloja rritjen e kontributit për sigurimet shoqërore”.

Sunaku kritikoi ashpër premtimet e tij për shkurtime të menjëhershme të taksave. Sipas tij, fillimisht duhet të kontrollojmë inflacionin. "Ju premtuat rreth 40 miliardë paund ulje taksash të pafinancuara. 40 miliardë paund më shumë borxh. Në kurriz të vendit, fëmijëve dhe nipërve tanë, të gjithë duhet të paguajnë. Kjo nuk është një politikë konservatore. Të dy e ndërprisnin vazhdimisht tjetrin, veçanërisht Sunaku e ndërpreu shpesh Trussin.

Debati për pasurinë private

Gjatë ditës, Ministrja e Kulturës Nadine Dorries, mbështetëse e Truss-it, kishte nxitur konfliktin e brendshëm partiak në Twitter, nga i cili kishin frikë shumë konservatorë. Ajo shpërndau një raport të "Daily Mail-it” që kritikon Sunakun për veshjet e tij të shtrenjta luksoze. Trussi, ndërkohë, mbante vathë prej pesë paundësh.

E pyetur për këtë gjatë debatit televiziv, Trussi foli sërish për origjinën e saj modeste në krahasim me Sunakun, i cili me gruan e tij ka një pasuri prej rreth 730 milionë paundësh. "Unë shkova në shkollën publike dhe pashë se si shokët e mi të klasës ishin braktisur dhe se si arsim ishte ndonjëherë i keq. Kjo ishte ajo që më motivoi të shkoja në politikë", tha Truss.

A do të qëndrojë Johnsoni në qeveri?

Vendi ku bë ky debat ishte Stoke on Trent, dikur një bastion i Laburistëve. Por së fundmi, Boris Johnsoni i kishte ndihmuar konservatorët të fitonin atje. Trussi, e cila i qëndron edhe më tej besnike Johnson-it, i shmanget përgjigjes së drejtpërdrejtë pyetjes nëse do t'i jepte atij një rol në qeverinë e saj. Ajo nuk mendon se kjo është një çështje aktuale. Sunaku, dorëheqja e të cilit shënoi fundin e Johnson-it, përgjigjet me një jo të fortë.

Sunaku nuk arrin të shënojë kthesë

Në qytetin Workington, një tjetër bastion i ish-Laburistëve që kohët e fundit ka anuar drejt Brexit-it dhe konservatorëve, banorët po e ndjekin gjithashtu debatin nga afër - dhe kanë përshtypje të ndryshme. "Më mirë do të kisha një zgjedhje, asnjëra nga alternativat nuk më impresionon”, thotë një burrë. Dhe një tjetër banor shpjegon: "Trusi ishte e qetë dhe e kontrolluar. Sunaku ishte pak i vrazhdë, e ndërpriste shpesh, kjo më acaron. Por ai kishte më shumë sharmë".

Në fund të mbrëmjes, nuk duket se performanca e Sunakut ka bërë të mundur fillimin e kthesës që i duhet atij ndaj Trussit, favorites së sondazhit. Gjatë gjashtë javëve të ardhshme, të dy kandidatët do të dalin sërish në debate dhe para anëtarëve të partisë. Por fletët e para të votimit do të dërgohen brenda pak ditësh.

aud (ARD, dpa)