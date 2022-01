Boris Johnson merr "përgjegjësinë e plotë" për festën e ndaluar

Parlamenti britanik votoi për marrëveshjen pas Brexit-it

Dhoma e Poshtme e parlamentit britanik e miratoi me shumicë të madhe marrëveshjen e negociuar të tregtisë së lirë me BE. Deputetët hapën rrugën për një zbatim të përkohshëm të traktatit nga 1 janari.