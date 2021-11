Sanksione kundër Rusisë nga Bashkimi Europian dhe SHBA

BE, SHBA dhe NATO nuk e njohin rezultatin e referendumit në Krime. Vendosen sanksionet e para kundër Rusisë. BE do të kufizojë udhëtimet në BE e do të bllokojë xhirollogaritë e 21 personave.