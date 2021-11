BE dhe Ballkani Perëndimor në udhëkryq: procesi i zgjerimit duhet të përshpejtohet deri në arritjen e qëllimit final. Nëse kjo nuk arrihet politika e zgjerimit dhe BE, si aktor politik në BP do të humbasin qëllimin.

Mënyra sesi ka funksionuar deri tani zgjerimi i BE në Ballkanin Perëndimor (BP), duhet të ndryshojë në mënyrë që zgjerimi si politikë dhe BE si aktor i politikës në BP të mbeten të besueshme. BE dhe BP janë në udhëkryq.