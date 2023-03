Aty ku pranvera është më e bukura në Evropë

Shijoni rrezet e diellit dhe aromat e pranverës

Oaz tulipanësh në Keukenhof, Holandë Fotografi: Ana Fernandez/Zumapress/picture alliance

Pranvera sjell rrezet e para të ngrohta të diellit, gjelbërimin delikat dhe lulet e hershme me ngjyra të ndritshme. Ne shijojmë shëtitjet pranverore dhe shtrojmë batanijet tona të piknikut në fusha apo livadhe. Njerëzit e kanë pritur këtë kohë të vitit me festa dhe rituale për shekuj me radhë. Këto janë disa vende në Evropë që janë veçanërisht të mira për një pushim pranveror.

Holandë: Shkoni te tulipanët!

Daffodils, hyacinths dhe zambakët perandorake lulëzojnë pafund. Por janë në veçanti tulipanët që tërheqin dhjetëra mijëra turistë çdo pranverë në Kopshtet Keukenhof, rreth 40 kilometra nga Amsterdami. Çdo vit, më shumë se 7 milionë mbillen me dorë. Vizitorët mund të marrin frymëzim hortikulturor këtu ose thjesht të kënaqen me këtë det ngjyrash dhe aromash.

Mainau, një ishull i lulëzuar

Liqeni i Konstancës Fotografi: picture-alliance/dpa/A. Schnurer

Ishulli Mainau është një parajsë me lule në liqenin e Konstancës. Klima e saj është e butë, prandaj këtu rriten palmat dhe bimët mesdhetare. Një shëtitje përgjatë Spring Avenue, me lulebore, crocuss dhe, më vonë, më shumë se 450 varietete të ndryshme tulipani, ju ngre humorin për pranverë. Kur moti është i mirë, ju mund të shihni Alpet e mbuluara me borë në anën tjetër të liqenit.

Bëni një selfie me lulet e qershisë në Bon

Qershitë në Bon Fotografi: picture-alliance/dpa/K. Kurek

Në ditët e para të prillit, qendra historike e qytetit në Bon është një shpërthim i toneve pastel. Kjo ndodh kur pemët e qershisë të rreshtuara përgjatë disa rrugëve lulëzojnë në rozë. Turistë dhe fotografë amatorë nga e gjithë bota vijnë në qytetin buzë Rinit për të bërë selfie me dekorin e luleve të qershisë. Veçanërisht turistët japonezë duken të impresionuar nga spektakli. Në shtëpi, ata festojnë hanami dhe festat e lulëzimit të qershisë.

Lulet në veri: krokusi lulëzon në Husum

Parku i Husumit Fotografi: Frank Molter/dpa/picture alliance

Çdo vit, crocus neglectus në rritje të egër transformon pesë hektarë të kopshteve të Pallatit Husum në një qilim ngjyrë vjollce, dhe kjo ka ndodhur për qindra vjet. Është e paqartë pse këto crocuses u kultivuan për herë të parë atje. Ndoshta murgjit mesjetarë donin të merrnin shafran prej tyre. Fatkeqësisht, ata zgjodhën speciet e gabuara, pasi shafrani vjen nga crocus sativus.

Shëtitje nën pemët e mollëve në Tirolin e Jugut

Tiroli i Jugut, Itali Fotografi: picture-alliance/imageBroker

Tiroli i Jugut në Alpet Italiane është një vend i mrekullueshëm për të ecur në shëtitje, veçanërisht kur pemët e mollëve lulëzojnë në rozë dhe të bardhë nga fundi i marsit deri në fillim të majit. Tiroli i Jugut është i përsosur për pemët e mollës për shkak të vendndodhjes së tij të mbrojtur, klimës së tij të butë me ditë të ngrohta dhe netë të freskëta, diell të bollshëm dhe reshje relativisht të ulëta. Këtu mblidhen më shumë se 950,000 ton mollë çdo vit.

Parada e luleve, Madeira Fotografi: picture-alliance/dpa/M. Gumm

Festoni pranverën në Madeira

Njerëzit e ishullit Atlantik të Madeira mirëpresin pranverën me festivalin tradicional të luleve Festa da Flor. Banorët e ishullit dekorojnë kryeqytetin Funchal me lule të panumërta dhe veshin kostume me imagjinatë lulesh. Festivali zhvillohet gjatë fundjavës së dytë pas Pashkëve dhe zgjat dy ditë. Kulmi është një paradë lulesh nëpër qytet me nota të dekoruara në mënyrë madhështore.

Një festival i zjarrtë në qytetin spanjoll të Valencias

Festa e pranverës në Valencia, Spanjë Fotografi: AP

Gjërat nxehen edhe në bregdetin e Spanjës, në Fallas de Valencia në mars. Kjo festë pranverore supozohet të ketë filluar në shekullin e 18-të, kur artizanët dogjën raftet prej druri që kishin përdorur për qirinjtë dhe llambat e tyre në dimër, pasi nuk ishin më të nevojshme. Pika kryesore e festivalit: pas orës 22:00, skulptura gjigante me letër-mache digjen në rrugë dhe sheshe.

Bota e fshatrave, plot ngjyra e pranverës në Ishujt Britanikë

Fairdofrd, Britani e Madhe Fotografi: DW

Nga mbrëmja e 30 prillit deri më 1 maj, burra dhe gra të udhëhequr nga Njeriu i Gjelbër dhe Mbretëresha e Majit e kthejnë Edinburgun dhe vende të tjera në Ishujt Britanikë në botë fantazi shumëngjyrëshe. Ata po festojnë Beltane, një ringjallje moderne e festivalit të lashtë të fertilitetit kelt që shënoi fillimin e sezonit të verës baritore. Kërcimet e majave dhe zjarret, gjithashtu me origjinë kelte, zhvillohen gjithashtu.

Kthimi i lejlekëve

Sellin, ishulli Rygen, Meckelnburg-Pomerani Fotografi: Thomas Schäffer/imageBROKER/picture alliance

Bota e kafshëve ofron edhe spektakle pranverore. Përtej pasardhësve të lezetshëm të sezonit, ka shumë gjëra që ndodhin edhe në qiell, kur lejlekët kthehen në klimat veriore nga jugu dhe fluturojnë mbi Gjermani për në vendet e tyre të shumimit në Skandinavi. Një vend i mirë për t'i parë ata është në Gunzer See, një liqen në Mecklenburg-Pomerani, ku deri në 70,000 lejlekë migrues ndërpresin udhëtimin e tyre.