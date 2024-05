AfD dhe media - një çështje e lirisë së shtypit

Liria e shtypit dhe liria e shprehjes së lirë janë të garantuara në Kushtetutë në Gjermani. Peizazhi mediatik bazohet në një sistem të dyfishtë: mediat publike dhe private. Disa financohen kryesisht nga tarifat që çdo familje në Gjermani duhet të paguajë. Të tjerët mbështeten në të ardhurat nga reklamat dhe shitja e produkteve të tyre.

Deutsche Welle (DW) është një rast i veçantë: transmetuesi i programeve në gjuhë të huaj merr para nga taksat nga buxheti i Ministrisë për Kulturën dhe Mediat (BKM). Ashtu si të gjithë transmetuesit e tjerë publikë, DW është e detyruar të raportojë në mënyrë gjithëpërfshirëse dhe të balancuar për të gjitha temat përkatëse. Kjo monitorohet nga bordi në të cilat ulen përfaqësues të grupeve përkatëse shoqërore: njerëz nga politika, kultura, biznesi, shkenca, sporti, komunitetet fetare, sindikatat.

AfD kundër "financimit të dhunshëm" të medias publike

AfD dhe mediat Fotografi: Hendrik Schmidt/dpa/picture alliance

Nëse do të ishte në dorë të Alternativës për Gjermaninë (AfD), të cilën Zyra për Mbrojtjen e Kushtetutës e ka klasifikuar pjesërisht si ekstremiste të krahut të djathtë, transmetimi publik në formën e tij ekzistuese nuk do të kishte të ardhme: "Financimi i detyrueshëm i tij duhet të hiqet menjëherë dhe të konvertohet në televizion me pagesë”, kërkon AfD në programin e saj bazë.

Partia ndihet gjithmonë e pafavorshme në raportim. Akuza vlen edhe për mediat private. Shpesh thuhet se njerëzit e tyre ftohen rrallë në emisione televizive. Fakti është: Askush nuk ka të drejta të tilla - vendimet merren nga redaksitë. Kjo është pjesë e lirisë së shtypit dhe lirisë së shprehjes.

Shumëllojshmëri temash: spiunazh, ekstremizëm i djathtë, Björn Höcke

Pohimet se AfD është neglizhuar në media duket se nuk është i saktë, veçanërisht në vitin 2024. AfD është një temë e trajtuar shpesh sepse sondazhet parashikojnë rezultate të mira për të në zgjedhjet evropiane në qershor dhe në tre zgjedhjet në lande, në shtator. Por radikalizimi i AfD në rritje dhe përfshirja e supozuar në rastet e spiunazhit, veçanërisht me Kinën, si dhe marrëdhëniet e saj me Rusinë, janë gjithashtu tituj të shpeshtë.

Fjala kyçe është ekstremizmi: Përfaqësuesi i saj, Björn Höcke, tani është mjaft i njohur jashtë Gjermanisë - të paktën në qarqet e interesuara politikisht. Höcke ka udhëhequr grupin parlamentar të opozitës AfD në Turingji që nga viti 2014. Bodo Ramelow ka qenë kryeministër i këtij landi që nga viti 2014, me një ndërprerje të shkurtër.

Kryeministri i Turingjisë në hijen e sfiduesit të tij

Alice Weidel Fotografi: Liesa Johannssen/REUTERS

Profili i Höcke është, që ai konsiderohet si ekstremisti i djathtë më me ndikim brenda AfD. Në media, kjo luan një rol më të madh sesa fakti aspak banal që Ramelow është kreu i parë dhe i vetëm i i majtë i një landi.

Höcke ëndërron të bëhet pasardhësi i Ramelow pas zgjedhjeve në shtator. Por ai është nën vëzhgim nga Zyra Federale për Mbrojtjen e Kushtetutës. Thuhet se ka përdorur publikisht një slogan të ndaluar të organizatës naziste "Sturmabteilung" (SA) dhe është akuzuar për këtë para gjykatës në Halle. Ai tani thotë se nuk e ka ditur se ky slogan është i ndaluar, por procesi po vazhdon.

Flisni për AfD - apo me ta?

Kjo reflektohet në peizazhin mediatik - për kryeministrin Ramelow raportohet vetëm në land, ndërsa për sfiduesin e tij në të gjitha kanalet. Megjithatë, Höcke është zakonisht objekt dhe shumë rrallë subjekt: kështu që njerëzit flasin më shumë për të sesa me të. Kjo vlen edhe për partinë e tij AfD.

Së fundi ka pasur një premierë të diskutueshme në televizionin gjerman: Höcke dueloi drejtpërdrejt me kandidatin kryesor të Partisë Kristiandemokrate (CDU) Mario Voigt, në këtë land. Transmetuesi privat i financuar nga reklamat "Welt-TV” kishte planifikuar 45 minuta për këtë duel. Në fund, shkëmbimi i goditjeve zgjati dukshëm më shumë se një orë.

Mes iluminizmit dhe spektaklit

Ditë më parë, takimi i organizuar si një spektakël në ringun e boksit, kishte qenë një temë e vazhdueshme në media. Revista "Der Spiegel" mendoi se ky ishte një gabim. Politologu Oliver Lembcke nga Universiteti i Bochum-it e sheh krejt ndryshe. "Ikja e vazhdueshme dhe përjashtimi i AfD-së ka bërë që Höcke të kthehet në një lloj magjistari." Vlerësimi i Lembcke u shfaq në "Bild", gazeta më e madhe tabloide gjermane.

Shoqata e gazetarëve bën thirrje për një "njoftim paralajmërues" për AfD

Shoqata e Gazetarëve Gjermanë (DJV) rekomandon që të gjitha mediat të ripërshtatin raportimin e tyre për AfD-në, më së largu në momentin kur partia të klasifikohet si "ekstremiste e djathtë" nga Zyra për Mbrojtjen e Kushtetutës. Deri tani kjo parti është shpallur si ekstremiste nën vëzhgim në tre nga 16 landet gjermane. Ndërsa shkencëtari i medias Bernd Gäbler mendon se "Nuk ka nevojë për një gazetari të veçantë të përshtatur posaçërisht për AfD. Përkundrazi, AfD është thjesht një sfidë e re që duhet të trajtohet".