Звездное небо над Пфальцским Лесом (фото)

Фордервайденталь • Пфальцский Лес (нем. Pfälzerwald и Pfälzer Wald) - место в Германии особенное, хотя реже попадает в поле нашего зрения, чем другие такие немецкие природные достопримечательности - например, Шварцвальд, Баварский Лес или Гарц. При этом по своей площади он является самым крупным связанным лесным массивом на территории страны - около 1770 квадратных километров.
Помимо всяких разных лис, ланей, косуль, кабанов в этих местах в федеральной земле Рейнланд-Пфальц также водятся рыси, европейские лесные коты, куницы, ласки, барсуки и прочие хорьки. В 1958 году здесь был создан природный парк - Naturpark Pfälzerwald, один из самых первых и больших таких парков в Германии.
В Пфальц - за звездами!
Ко всему прочему в этих местах можно любоваться такими вот ночными и романтическими пейзажами под звездным небом. Эти фотографии агентства dpa были сделаны в Фордервайдентале в середине нынешнего июля. Сейчас здесь продолжают работать над созданием Звездного парка Пфальцский Лес (Sternenpark Pfälzerwald) и получением сертификата "Dark Sky Park" от Международной ассоциации темного неба (IDA). Такие парки в Германии уже есть в нескольких местах - в альпийском регионе Химгау, природном парке Баварский Рён и природном парке Западный Хафельланд. По всему миру их сейчас насчитывается уже более сотни.
В 1500 раз светлее
Согласно результатам замеров, проведенных учеными из Технического университета Кайзерслаутерна, показатели светового загрязнения на территориях создающегося здесь Звездного парка - минимальные, что позволяет рассчитывать на получение статуса от ассоциации IDA.
Для сравнения: над городами в облачную погоду ночное небо выглядит примерно в 1500 раз светлее, чем в таких, так сказать, диких местах. Правда, из-за облаков, которые служат своего рода экраном для замеров, в такие ночи не видно звезд, но более очевидны последствия урбанизации.
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Отдых на природе
Все шестнадцать немецких национальных парков (Nationalpark) в нашей туристической рубрике мы уже представили. Теперь подошел черед природных парков (Naturpark), но их в Германии намного больше - более сотни, поэтому сегодня ограничимся тремя десятками. Будет интересно - пишите, продолжим. Итак, начнем с самого большого по площади немецкого природного парка...
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Природные парки в Германии
Альтмюльталь
Природный парк Альтмюльталь (Naturpark Altmühltal). Федеральная земля Бавария. Год создания: 1969. Площадь: 2962 квадратных километра.
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Природные парки в Германии
Аммерские Альпы
Природный парк Аммерские Альпы (Naturpark Ammergauer Alpen). Федеральная земля Бавария. Год создания: 2017. Площадь: 227 квадратных километра.
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Природные парки в Германии
Щецинский залив
Природный парк в Щецинском заливе (Naturpark Am Stettiner Haff). Федеральная земля Мекленбург - Передняя Померания. Год создания: 2005. Площадь: 537 квадратных километров.
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Природные парки в Германии
Арнсбергский лес
Природный парк Арнсбергский лес (Naturpark Arnsberger Wald). Федеральная земля Северный Рейн - Вестфалия. Год создания: 1961. Площадь: 482 квадратных километра.
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Природные парки в Германии
Природный парк Барним
Природный парк Барним (Naturpark Barnim). Федеральные земли Берлин и Бранденбург. Год создания: 1999. Площадь: 749 квадратных километров. На фотографии - бывший Коринский монастырь (Kloster Chorin), расположенный на территории парка.
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Природные парки в Германии
Баварский Рён
Природный парк Баварский Рён (Naturpark Bayerische Rhön). Федеральная земля Бавария. Год создания: 1967. Площадь: 1245 квадратных километров.
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Природные парки в Германии
Бергишес Ланд
Природный парк Бергишес Ланд (Naturpark Bergisches Land). Федеральная земля Северный Рейн - Вестфалия. Год создания: 1973. Площадь: 1917 квадратных километров. На фотографии для нас уже сервирован традиционный бергский кофейный стол (Bergische Kaffeetafel) - прекрасный способ подкрепиться, нагуляв аппетит на свежем воздухе.
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Природные парки в Германии
Фельдбергер-Зеенландшафт
Природный парк Фельдбергер-Зеенландшафт (Naturpark Feldberger Seenlandschaft). Федеральная земля Мекленбург - Передняя Померания. Год создания: 1997. Площадь: 345 квадратных километров. На фотографии: обитатель этого озерного края - орлан-белохвост.
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Природные парки в Германии
Фихтельгебирге
Природный парк Фихтельгебирге (Naturpark Fichtelgebirge). Федеральная земля Бавария. Год создания: 1971. Площадь: 1028 квадратных километров.
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Природные парки в Германии
Долина реки Пене
Природный парк Долина реки Пене (Naturpark Flusslandschaft Peenetal). Федеральная земля Мекленбург - Передняя Померания. Год создания: 2011. Площадь: 334 квадратных километра. На фотографии: гнездо бакланов.
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Природные парки в Германии
Франконская Швейцария - Фельденштайнер Форст
Природный парк Франконская Швейцария - Фельденштайнер Форст (Naturpark Fränkische Schweiz-Veldensteiner Forst). Федеральная земля Бавария. Год создания: 1995. Площадь: 2346 квадратных километров. На фотографии: развалины замка Найдек во Франконской Швейцарии.
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Природные парки в Германии
Гарц
В немецком регионе Гарц находится сразу три природных парка и один национальный парк. Один из них - Природный парк Гарц / Саксония-Анхальт (Naturpark Harz/Sachsen-Anhalt). Год создания: 2003. Площадь: 1660 квадратных километров. Эта фотография сделана в долине реки Ильзе.
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Природные парки в Германии
Гессенский Рён
Природный парк Гессенский Рён (Naturpark Hessische Rhön). Федеральная земля Гессен. Год создания: 1963. Площадь: 700 квадратных километров. Так здесь выглядит звездное небо, снятое на фотокамеру с многочасовой выдержкой.
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Природные парки в Германии
Осторов Узедом
Природный парк на острове Узедом (Naturpark Insel Usedom). Федеральная земля Мекленбург - Передняя Померания. Год создания: 1999. Площадь: 632 квадратных километра.На фотографии: молодая косуля, вышедшая из леса на скошенное поле.
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Природные парки в Германии
Кифхойзер
Природный парк Кифхойзер, он же - Кюфхёйзер (Naturpark Kyffhäuser). Федеральная земля Тюрингия. Год создания: 2008. Площадь: 305 квадратных километров.
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Природные парки в Германии
Лан-Дилль
Природный парк Лан-Дилльское нагорье (Naturpark Lahn-Dill-Bergland). Федеральная земля Гессен. Год создания: 2007. Площадь: 874 квадратных километра. На фотографии: исток реки Лан.
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Природные парки в Германии
Лауэнбургские озера
Природный парк Лауэнбургские озера (Naturpark Lauenburgische Seen). Федеральная земля Шлезвиг-Гольштейн. Год создания: 1961. Площадь: 474 квадратных километра.
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Природные парки в Германии
Люнебургская пустошь
Природный парк Люнебургская пустошь (Naturpark Lüneburger Heide) - старейший в Германии. Федеральная земля Нижняя Саксония. Год создания: 1921. Площадь: 1130 квадратных километров. На фотографии: овцы здешней люнебургской породы (Lüneburger Heidschnucke), отличающиеся неприхотливостью и выносливостью.
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Природные парки в Германии
Бранденбургская Швейцария
Природный парк Бранденбургская Швейцария (Naturpark Märkische Schweiz). Федеральная земля Бранденбург. Год создания: 1990. Площадь: 205 квадратных километров. На фотографии: мельница Прицхагенер мюле (Pritzhagener Mühle).
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Природные парки в Германии
Верхний Дунай
Природный парк Верхний Дунай (Naturpark Obere Donau). Федеральная земля Баден-Вюртемберг. Год создания: 1980. Площадь: 857 квадратных километров.
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Природные парки в Германии
Пфальцский лес
Природный парк Пфальцский Лес (Naturpark Pfälzerwald). Федеральная земля Рейнланд-Пфальц. Год создания: 1958. Площадь: 1798 квадратных километров.
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Природные парки в Германии
Саар-Хунсрюк
Природный парк Саар-Хунсрюк (Naturpark Saar-Hunsrück). Федеральные земли Саар и Рейнланд-Пфальц. Год создания: 1980. Площадь: 1938 квадратных километров. На фотографии: петля реки Саар (Saarschleife) около Метлаха.
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Природные парки в Германии
Бухта Шлей
Природный парк Шлей (Naturpark Schlei). Федеральная земля Шлезвиг-Гольштейн. Год создания: 2008. Площадь: 498 квадратных километров. Шлей - узкая и длинная бухта Балтийского моря на севере Германии.
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Природные парки в Германии
Зибенгебирге
Природный парк Зибенгебирге, в переводе - Семигорье (Naturpark Siebengebirge). Федеральная земля Северный Рейн - Вестфалия. Год создания: 1959. Площадь: 112 квадратных километров. На фотографии: замок Драхенбург (Drachenburg), расположенный в этом регионе.
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Природные парки в Германии
Штайгервальд
Природный парк Штайгервальд (Naturpark Steigerwald). Федеральная земля Бавария. Год создания: 1971. Площадь: 1280 квадратных километров.
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Природные парки в Германии
Таунус
Природный парк Таунус (Naturpark Taunus). Федеральная земля Гессен. Год создания: 1962. Площадь: 1348 квадратных километров. На фотографии: вид из Таунуса на небоскребы Франкфкурта-на-Майне.
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Природные парки в Германии
Тевтобургский лес
Природный парк Тевтобургский лес / Эгге (Naturpark Teutoburger Wald/ Eggegebirge). Федеральная земля Северный Рейн - Вестфалия. Год создания: 1965. Площадь: 2711 квадратных километров. На фотографии: скалы Экстернштайне.
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Природные парки в Германии
Тюрингский лес
Природный парк Тюрингский лес (Naturpark Thüringer Wald). Федеральная земля Тюрингия. Год создания: 1990. Площадь: 2082 квадратных километра.
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Природные парки в Германии
Вулканический Айфель
Природный и геологический парк Вулканический Айфель (Natur- und Geopark Vulkaneifel). Федеральная земля Рейнланд-Пфальц. Год создания: 2010. Площадь: 980 квадратных километров. На фотографии: озеро в кратере потухшего вулкана около Дауна (Daun).
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Природные парки в Германии
Везерское нагорье
Природный парк Везерское нагорье Шаумбург-Гамельн (Naturpark Weserbergland Schaumburg-Hamel). Федеральная земля Нижняя Саксония. Год создания: 1975. Площадь: 1116 квадратных километров. На фотографии: река Везер.
Автор: Максим Нелюбин