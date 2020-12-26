Звездное небо над Пфальцским Лесом (фото)

Фордервайденталь • Пфальцский Лес (нем. Pfälzerwald и Pfälzer Wald) - место в Германии особенное, хотя реже попадает в поле нашего зрения, чем другие такие немецкие природные достопримечательности - например, Шварцвальд, Баварский Лес или Гарц. При этом по своей площади он является самым крупным связанным лесным массивом на территории страны - около 1770 квадратных километров.

Помимо всяких разных лис, ланей, косуль, кабанов в этих местах в федеральной земле Рейнланд-Пфальц также водятся рыси, европейские лесные коты, куницы, ласки, барсуки и прочие хорьки. В 1958 году здесь был создан природный парк - Naturpark Pfälzerwald, один из самых первых и больших таких парков в Германии.

В Пфальц - за звездами!

Ко всему прочему в этих местах можно любоваться такими вот ночными и романтическими пейзажами под звездным небом. Эти фотографии агентства dpa были сделаны в Фордервайдентале в середине нынешнего июля. Сейчас здесь продолжают работать над созданием Звездного парка Пфальцский Лес (Sternenpark Pfälzerwald) и получением сертификата "Dark Sky Park" от Международной ассоциации темного неба (IDA). Такие парки в Германии уже есть в нескольких местах - в альпийском регионе Химгау, природном парке Баварский Рён и природном парке Западный Хафельланд. По всему миру их сейчас насчитывается уже более сотни.

В 1500 раз светлее

Согласно результатам замеров, проведенных учеными из Технического университета Кайзерслаутерна, показатели светового загрязнения на территориях создающегося здесь Звездного парка - минимальные, что позволяет рассчитывать на получение статуса от ассоциации IDA.

Для сравнения: над городами в облачную погоду ночное небо выглядит примерно в 1500 раз светлее, чем в таких, так сказать, диких местах. Правда, из-за облаков, которые служат своего рода экраном для замеров, в такие ночи не видно звезд, но более очевидны последствия урбанизации.

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