 Звездопад года: Геминиды в небе над Германией (фото) | Информация о Германии и советы туристам | DW | 14.12.2020

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По Германии

Звездопад года: Геминиды в небе над Германией (фото)

В ночь на понедельник, 14 декабря, пришелся максимум активности метеорного потока Геминиды. Эти фотографии падающих звезд сделаны в Баварских Альпах.

Геминиды в небе над Германией

Кохель-ам-Зе  В ночь на понедельник, 14 декабря, над Германией (и не только над Германией) можно было наблюдать самый мощный и зрелищный метеорный поток 2020 года - Геминиды. Он как раз достиг своего максимума. На этот раз пик Геминид пришелся на новолуние, что еще более усилило эффект в темном ночном небе без отраженного Луной солнечного света.

Геминиды в небе над Германией
Геминиды в небе над Германией

Геминиды над Альпами

Как сообщает агентство dpa, в среднем можно было наблюдать до 150 метеоров в час. Эти фотографии были сделаны в Баварии около озера Кохельзе. К сожалению, во многих немецких регионах небо было закрыто облаками, однако в Баварских Альпах все же можно было видеть падающие звезды и загадывать желания.

В ночь на вторник, 15 декабря, попытку увидеть Геминиды можно будет повторить. Специалисты рекомендуют для этого найти место подальше от источников света и сначала примерно двадцать минут дать глазам привыкнуть к темноте.

Геминиды в небе над Германией
Геминиды в небе над Германией

Отметим также, что более известным метеорным потоком являются августовские Персеиды, но Геминиды в декабре разыгрывают, так сказать, более яркий небесный спектакль - во всяком случае, по мнению крупнейшего американского журнала для астрономов-любителей Sky & Telescope.

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