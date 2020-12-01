Звездопад года: Геминиды в небе над Германией (фото)

В ночь на понедельник, 14 декабря, пришелся максимум активности метеорного потока Геминиды. Эти фотографии падающих звезд сделаны в Баварских Альпах.
Кохель-ам-Зе • В ночь на понедельник, 14 декабря, над Германией (и не только над Германией) можно было наблюдать самый мощный и зрелищный метеорный поток 2020 года - Геминиды. Он как раз достиг своего максимума. На этот раз пик Геминид пришелся на новолуние, что еще более усилило эффект в темном ночном небе без отраженного Луной солнечного света.
Как сообщает агентство dpa, в среднем можно было наблюдать до 150 метеоров в час. Эти фотографии были сделаны в Баварии около озера Кохельзе. К сожалению, во многих немецких регионах небо было закрыто облаками, однако в Баварских Альпах все же можно было видеть падающие звезды и загадывать желания.
В ночь на вторник, 15 декабря, попытку увидеть Геминиды можно будет повторить. Специалисты рекомендуют для этого найти место подальше от источников света и сначала примерно двадцать минут дать глазам привыкнуть к темноте.
Отметим также, что более известным метеорным потоком являются августовские Персеиды, но Геминиды в декабре разыгрывают, так сказать, более яркий небесный спектакль - во всяком случае, по мнению крупнейшего американского журнала для астрономов-любителей Sky & Telescope.
Смотрите также:
Этот каменный метеорит весит немногим более 30 килограммов. Был найден случайно в 1989 году, но космическое происхождение объекта было установлено лишь недавно.
Немец принес на исследование камень, более 30 лет пролежавший у него в саду, а затем в шкафу. Оказалось, что это самый большой метеорит, найденный до сих пор в Германии.
Для наблюдения за падающими звездами весеннего потока Лириды в Германии сейчас сложились просто идеальные условия.
2020 будет хорошим годом для любителей наблюдать эффектные астрономические события. Давайте вместе отметим в календаре эти даты!
Одна из старейших в Германии коллекций метеоритов находится в городе Галле. Экспонаты скоро оцифруют для открытой базы данных в интернете.