Журналисты "Протокола" сообщили о слежке за ними в Германии

Главред "Протокола" и один из его коллег полагают, что слежка может быть связана с расследованием производства дронов Shahed в Татарстане. По их словам, полиция ФРГ в связи со слежкой возбудила уголовное дело.

Живущие в Германии главный редактор российского издания "Протокол" Матвей Курдюков и редактор корреспондентского пункта "Протокол. Самара" Сергей Подсытник в пятницу, 15 марта, сообщили, что заметили за собой слежку, после чего обратились в немецкую полицию. По их мнению, слежка может быть связана с расследованием о производстве дронов типа Shahed в особой экономической зоне "Алабуга" в Татарстане. Против "Алабуги" и ее дочерних компаний в феврале были введены санкции США, а до этого - санкции Евросоюза.

Журналисты уточнили, что в первый раз обратились в полицию ФРГ 3 марта. "В какой-то момент я заметил странного человека в общежитии, который наблюдал за тем, куда я иду. Позже мой коллега подтвердил, что неизвестный следил за ним тоже. Именно из-за того, что слежка появилась после истории с санкциями, мы пошли в полицию. По итогам нашего первого обращения нам сказали, что с нами свяжутся, но в итоге первое наше обращение было проигнорировано", - рассказал Курдюков.

Нападение на соратника Навального в Вильнюсе

После нападения на соратника Алексея Навального Леонида Волкова в Вильнюсе журналисты вновь обратились в полицию. По словам Подсытника, сотрудник полиции "не проявлял особого энтузиазма", но ушел с документами журналиста, предположительно "к коллегам из профильного департамента".

"После возвращения оттуда он явно сменил тон, подробно проинструктировал по безопасности и выдал термин (уведомление - Ред.) на допрос в качестве свидетеля, возбуждено уголовное дело. Вероятно, в криминальной полиции к этому отнеслись серьезно", - добавил журналист.

В июле прошлого года издание "Протокол" и YouTube-канал "РЗВРТ" выпустили расследование, в котором рассказывалось, что на территории особой экономической зоны "Алабуга" в Татарстане организована массовая сборка боевых дронов из иранских комплектующих для российской армии. Во второй части расследования говорилось, что для сборки дронов привлекают студентов колледжа "Алабуга Политех".

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